姓名拼錯、性別搞混…喀麥隆補救措施亂七八糟 我被迫缺席WTO部長會議

外交部今天表示，世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆矮化台灣，經外交部嚴正抗議後，喀方雖提補救措施，但簽證豁免文件仍錯列團員性別、姓名拼錯，顯示喀方行政草率且欠缺誠意，台灣已不及再洽更正，仍被迫缺席。

外交部晚間發布新聞稿表示，第14屆WTO部長會議訂於26日在喀麥隆舉行。主辦國喀麥隆此次在台灣代表團簽證國籍欄，以隱含隸屬其他會員國的貶抑方式處理，是公然違反WTO相關規定，更悖離長期以來各國所遵循的既有慣例。此種令人無法接受的政治操弄，外交部已於20日向喀國及WTO秘書處提出嚴正抗議及譴責。

外交部指出，在台灣方嚴正抗議後，喀國始正視台灣以正確身分、尊嚴參與的應有權利，曾續提出台灣代表團豁免簽證的補救措施。此舉代表台灣交涉抗議的理由與依據合理正當。

外交部進一步說明，不過，主辦國喀麥隆出具的豁免簽證文件中，錯誤百出，不僅將台灣團員姓名拼錯，甚至發生性別欄資訊幾乎全錯列女性，顯示喀方行政草率且欠缺誠意。考量喀方提出補救時間過晚，台灣代表團已不及再洽更正，如果台灣團人員持充滿錯誤資訊的文件入境喀國，屆時更可能發生遇阻受辱的不當情事，經通盤評估後，台灣方決定不出席。

外交部重申，台灣是依據馬拉喀什設立WTO協定第12條、以不隸屬於其他會員國且擁有充分自主權的「個別關稅領域」加入WTO。自2001年首度出席WTO部長會議以來，歷屆主辦國均依循WTO相關規定及既有良好的慣例，在台灣簽證國籍欄或出生地欄以「TAIWAN」或「TWN」列示，或出具邀請函豁免台灣代表團簽證，合宜處理台灣代表團入境安排。

此外，外交部特別向美國、日本等理念相近國家及友邦對台灣缺席的關切與居間協調的努力，表達最誠摯謝忱。

外交部嚴正聲明，將要求未來主辦WTO部長會議的會員做出具體承諾，確保類似損害所有會員平等權利的情形不再發生，同時也要鄭重呼籲WTO會員共同捍衛不容侵犯的平等權利。作為堅定支持多邊主義的會員，台灣將持續與其他會員共同維護以WTO為核心、以規則為基礎的國際經貿秩序。