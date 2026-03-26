居留證被錯誤登記為中國 丹麥台人憂中共跨境鎮壓

旅居丹麥台灣人從2024年起居留證的國籍被錯誤登記為中國，經過2年多的抗議後丹麥政府依舊不願更正，有台僑表示國籍登記錯誤不但違反事實也可能損害台灣人工作權益，更可能讓中國有機會對台灣人進行跨境鎮壓。

旅丹台人的居留證國籍與出生地登記自2024年被丹麥從台灣（TWN）改為中國（CHN），在丹麥的台灣人不斷向發照機關丹麥國際招募及整合署（SIRI）提出申訴，要求改正並重新核發登記正確的居留證，但經過2年的申訴只收到SIRI發的解釋信（Accompanyingletter），要台人在旅行時隨身攜帶必要時可向海關解釋為什麼護照與居留證的國籍登記不同。

SIRI回覆申訴表示，SIRI並非做此政治決定的決策單位，而是遵循丹麥移民與融合部（Ministry ofImmigration and Integration）的政策，將台灣人的文件註記「標準化」。

也就是「台灣」或「中華民國」這2個正式名稱將不會出現在有關台灣人的國籍、公民權相關的註記中，但「台灣」可以出現在非國家的名稱中，例如地方或區域名稱。這表示轄下單位可以將台灣人的出生地註記為台灣，但國籍將會註記為中國。

台僑葉東翰對中央社表示，錯誤的國籍登記可能造成台灣人被當作中國人而失去在學術界、高科技業或有高敏感產業就業的機會；也可能造成台灣人入境歐盟國家被誤會為中國籍令海關產生混淆；再者，台灣人就是台灣人，就像丹麥人不是德國人一樣。

他也提到，將台灣人登記為中國籍，是否讓中國因此能對在丹麥的台灣人進行長臂管轄？他擔心中國已經被披露有海外警察站，如果有管道取得台灣人在丹麥的資料時，那是否可以對宣揚台灣民主的人進行壓迫？

去年12月曾拜訪丹麥的人權工作者李明哲在與丹麥民主聯盟基金會、政要與民間團體會面時就提到把台灣人國籍登記錯誤的問題。

他3月25日接受中央社訪問時表示，丹麥將中國的一中政策內政化的作法比在外交上承認一個中國、否定台灣是一個國家還更惡劣。在內政上承認台灣屬於中國，讓中國更有法理依據對台灣人進行跨境鎮壓，民主國家應該共同抵禦中國長臂管轄的威脅。

李明哲表示，中國近日通過「民族團結進步促進法」對於「破壞民族團結」的詮釋更寬，所有歷史文化觀念不符合中國官方論述的人都可能犯這條法律，也就是說台灣人不支持一國兩制、不承認自己是中華人民共和國的公民就可能有危險。

對此疑慮，中央社記者詢問SIRI與丹麥移民與融合部，但截稿時尚未得到回覆。

據了解，台灣方面也曾向丹麥提出疑慮，但丹麥方面表示不會有中國跨境鎮壓的問題。駐丹麥代表鄭榮俊對此表示，駐外館處有職責保護僑民，必須對任何可能損及僑民利益的情事善加防範，不過無論有沒有風險，丹麥的現行作法都是不能接受的。