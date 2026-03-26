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「只有希特勒的野心卻沒有能力」 柯文哲嗆賴總統在國家製造敵人

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賴總統率官員赴在台美國商會謝年飯 盧秀燕、蔣萬安也出席晚宴

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，賴清德總統（左）在外交部長林佳龍（右）、國安會秘書長吳釗燮（右三）陪同下，與台灣美國商會理事長陳幼臻（右二）一起出席晚宴。記者潘俊宏／攝影
台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，賴清德總統（左）在外交部長林佳龍（右）、國安會秘書長吳釗燮（右三）陪同下，與台灣美國商會理事長陳幼臻（右二）一起出席晚宴。記者潘俊宏／攝影

台灣美國商會今晚舉辦謝年飯，主要感謝台灣政府與商業領袖及伙伴們，也象徵著台灣與美國之間的和諧關係及富有成效的合作，賴清德總統及多位內閣官員、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕都出席晚宴。賴清德強調台灣在AI發展上的努力已成為美國不可或缺的夥伴。

賴清德總統今晚在台灣美國商會理事長陳幼臻陪同下出席台灣美國商會謝年飯，席間包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、財政部長莊翠雲等官員都出席，剛訪美回台的台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安也出席晚宴。

盧秀燕先前表示，該活動對促進台美經貿交流具有重要地位，美商長期是台灣製造業主要買家之一，對區域經濟發展影響深遠，因此她對美商在台的投資與採購動向格外關注，她已經連續第4年出席該盛會，只要時間許可幾乎都會親自參加。

台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，美國在台協會台北辦事處處長谷立言出席晚宴。記者潘俊宏／攝影
台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，美國在台協會台北辦事處處長谷立言出席晚宴。記者潘俊宏／攝影

台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，台中市長盧秀燕出席晚宴。記者潘俊宏／攝影
台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，台中市長盧秀燕出席晚宴。記者潘俊宏／攝影

台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，台北市長蔣萬安出席晚宴。記者潘俊宏／攝影
台灣美國商會今晚在台北市舉辦謝年飯，象徵台灣與美國間的緊密合作與友誼，台北市長蔣萬安出席晚宴。記者潘俊宏／攝影

顧立雄 國安會 賴清德 盧秀燕 蔣萬安

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