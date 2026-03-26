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「只有希特勒的野心卻沒有能力」 柯文哲嗆賴總統在國家製造敵人

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徐春鶯案遭疑民眾黨被滲透？ 柯文哲怒拍桌：賴清德不要讓國家四分五裂

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）。記者曾原信／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）。記者曾原信／攝影

前台北市長、民眾黨錢主席柯文哲涉京華城等4案，台北地方法院今宣判合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。民眾黨晚間舉行記者會，當被問到近日民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯被依反滲透法起訴，民眾黨已遭中共滲透？柯文哲痛批，過去抓到的共諜是民眾黨比較多還是民進黨比較多？民進黨才是共匪，賴清德不要讓國家四分五裂。

柯文哲說，司法是國家最後一道防線，這個案件過後人民對司法的信任還會存在嗎？查不到錢怎麼會說他貪汙？難道捐錢給民眾黨就都是貪汙，那民進黨、國民黨呢？要編也編一個好理由。

至於徐春鶯遭收押，民進黨稱白營遭中共滲透？柯文哲怒拍桌表示，過去抓到的共諜是民眾黨比較多還是民進黨比較多？民進黨才是共匪。賴清德不要讓國家四分五裂，當總統應團結國家，讓社會團結，每天讓社會四分五裂是在幹嘛？

民眾黨主席黃國昌則說，被滲透從總統府、到國安會再到行政院，拿錢辦事的共諜每個都是民進黨栽培的，徐春鶯案竟被說成民眾黨被滲透，典型的黨檢媒三位一體。柯文哲當初的想法很率直，新住民在台灣很多人，為台灣養育二代三代，生活在這片土地都是台灣人，需要有人幫他們代言。當初在海選時徐春鶯是徵詢對象之一，但徐被問時也說無意繼續參與，甚至到現在還不是黨員，結果民進黨可以污衊成這樣。奉勸民進黨政府省省，想要抹紅民眾黨，當初修核管法還說是配合北京，現在賴總統要重新擁抱核能，又來感謝立法院，難道賴清德才是民進黨口中的中共同路人？

中共 柯文哲 徐春鶯 共諜 民進黨 民眾黨 賴清德

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