接見馬紹爾大使 韓國瑜：盼持續深化多元合作關係

立法院長韓國瑜今天接見馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾一行，韓國瑜表示，台灣與馬紹爾群島共和國建交28年，邦誼穩固，未來雙方可於醫療衛生、高科技、漁業及教育人才培育等領域深化合作。

立法院今天發布新聞稿指出，韓國瑜下午在「中華民國與馬紹爾群島暨貝里斯國會議員友好聯誼會」會長、國民黨立委盧縣一陪同下，接見馬紹爾群島共和國大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）一行。

韓國瑜表示，台灣與馬紹爾群島共和國建交28年，邦誼穩固，雙方同屬南島語系，交流基礎深厚。未來可於醫療衛生、高科技、漁業及教育人才培育等領域深化合作，而馬紹爾具觀光潛力，期盼促進台灣民眾赴當地旅遊以強化民間交流。

卡蒂爾指出，雙方自1998年建交以來合作密切、兩國邦誼穩固，台灣為重要夥伴、國會友台決議均獲跨黨派支持，感謝韓國瑜在馬國國會大樓火災時致函關懷，期盼持續在醫療、氣候變遷、環境保護及基礎建設等領域深化合作。

盧縣一表示，近年已有馬紹爾學生來台接受醫療訓練，也邀請卡蒂爾出席今年底在桃園舉行的「泛太平洋區原住民醫師大會」（Pacific Region IndigenousDoctors Congress）。