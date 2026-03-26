聽新聞
0:00 / 0:00
歐盟關切台海情勢 外交部：深化與理念相近國合作
歐盟在第15屆歐中安全及防衛諮商會議關切台海安全情勢，強調致力維護印太區域穩定。外交部發言人蕭光偉今天表示，台灣將持續與理念相近國家深化合作，共同因應複合式威脅與挑戰。
歐盟對外事務部（EEAS）25日發布新聞稿指出，歐盟與中國於24日舉行第15屆安全及防衛諮商會議，雙方就俄羅斯非法入侵烏克蘭交換意見，也針對東海、南海及台海等區域安全議題會商；歐盟對亞洲情勢升高表達關切，強調將致力促進區域安全與穩定，並呼籲各方遵守及落實「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）。
外交部發言人蕭光偉告訴中央社記者，外交部對此表示歡迎與肯定。歐盟持續在各項政策文件及官方聲明中關切台海情勢，展現對共同維護印太區域和平與穩定的高度重視。
蕭光偉指出，台灣作為印太地區負責任且可信賴的夥伴，將持續與歐盟及理念相近國家深化合作，共同因應威權主義擴張、灰色地帶襲擾及關鍵基礎設施攻擊等複合式威脅與挑戰，並促進區域和平、穩定與繁榮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。