歐盟關切台海情勢 外交部：深化與理念相近國合作

歐盟在第15屆歐中安全及防衛諮商會議關切台海安全情勢，強調致力維護印太區域穩定。外交部發言人蕭光偉今天表示，台灣將持續與理念相近國家深化合作，共同因應複合式威脅與挑戰。

歐盟對外事務部（EEAS）25日發布新聞稿指出，歐盟與中國於24日舉行第15屆安全及防衛諮商會議，雙方就俄羅斯非法入侵烏克蘭交換意見，也針對東海、南海及台海等區域安全議題會商；歐盟對亞洲情勢升高表達關切，強調將致力促進區域安全與穩定，並呼籲各方遵守及落實「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）。

外交部發言人蕭光偉告訴中央社記者，外交部對此表示歡迎與肯定。歐盟持續在各項政策文件及官方聲明中關切台海情勢，展現對共同維護印太區域和平與穩定的高度重視。

蕭光偉指出，台灣作為印太地區負責任且可信賴的夥伴，將持續與歐盟及理念相近國家深化合作，共同因應威權主義擴張、灰色地帶襲擾及關鍵基礎設施攻擊等複合式威脅與挑戰，並促進區域和平、穩定與繁榮。