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柯文哲遭重判17年 黃國昌難以置信：阿北沒有放棄、我們就不會放棄

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。記者季相儒／攝影

台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌表示，對於判決結果難以置信，心情迄今更是難以平復，此時此刻必須打起精神，「這條路還非常非常的漫長，只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄。」

柯文哲身陷京華城、民眾黨政治獻金等案，台北地方法院今天一審重判17年、褫奪公權6年。

黃國昌稍早在臉書發文表示，自己聽到一審宣判結果，坦白說難以置信，心情迄今難以平復，目前還沒有看到判決理由，他無法向大家完整說明。

然而，黃國昌說，自己完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬元，卻把捐給民眾黨的210萬元當成賄款，「柯文哲根本不知道有捐210萬元給民眾黨，這到底是哪門子賄賂？（李文宗被控共同收受210萬元賄賂的部分無罪），簡直是太扯了！」

黃國昌表示，此時此刻更要打起精神，因為這條路還非常漫長，「只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄」，更何況民眾黨不只是爭取柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法。

黃國昌也說，自己在第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯文哲的家人，陪伴他們度過煎熬時刻，「縱然身處雨中，我們必會盼到天晴。」

京華城 黃國昌 柯文哲 民眾黨

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