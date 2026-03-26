【即時短評】貪汙判17年重罪 司法斷柯文哲參選路重創白色力量

歷經363天關押，重出政壇的民眾黨前主席柯文哲一路「戰司法」，終於等到法院宣判的今天，卻是重判17年、褫奪公權6年，參選路被斬斷，也無法擔任公職，政治影響力難再發揮。縱使力拚二審「敗部復活」，未來結局也難料，現在等同就是被判政治死刑。

2014年風光崛起，柯文哲在政壇刮起「柯P旋風」，成為首都市長，2020年雖未競選總統，但帶領民眾黨搶進國會攻占5席立委，成為國會第三大黨，2024年領軍總統選戰，儘管落敗，但他讓超越藍綠的第三勢力根基更穩固，撼動台灣政治版圖。

柯文哲競選2024總統時接受聯合報專訪，當時的他意氣風發，拿著手機對記者說明Boids演算法，他說天上的鳥會朝同方向一起飛行，海裡的魚也會群聚游，群眾風向是可以帶的，而民眾黨就是引領台灣政治風向的白色力量，「阿北的崛起」絕非意外，而是他深諳社群作戰、網路風向，打造的柯文哲品牌，即使沒有雄厚的傳統組織，但他可以靠著空戰，再一步一步插旗，打下江山，穩步建立屬於第三勢力的陸戰組織。

未料，柯文哲選後捲入司法案件，因京華城案遭羈押長達一年並遭檢方求處重刑，台北地院今天一審認定收賄有罪重判17年有期徒刑、褫奪公權6年，斷了柯文哲的參選路，重創白色力量。

法院宣判前，柯文哲再次接受聯合報專訪，控訴自己被政治追殺，訴說他對司法不公的憤怒與無奈，但在他身上，卻再也尋不出一絲2024年的傲氣，談到在看守所關押期間父親重病後來離世，柯文哲更幾度紅了眼眶說，「很奇怪，每次向父親擲筊，卻都擲不到筊。」

柯文哲的父親柯承發當年就反對他從政，柯承發還告訴柯文哲「228失去父親，我不要以後再失去兒子了」，但柯文哲當了多年的孝子，唯獨這件事沒聽爸爸的話。甚至在父親病危時，他被關押在看守所，無法親自照料、為父親的病情做處置，只能在父親發出病危通知時，在重重戒護下被帶到醫院，每一次離開，都以為就是永別。知道父親一直在等他，但再度讓父親失望，還是無法在最後一刻隨侍在旁拜別。

無法送別父親，成為一生的遺憾，訪談最末，記者曾問柯文哲，「夫人陳佩琪有沒有後悔讓你從政？」柯文哲回答「沒有」，卻陷入沉思。

法院一審宣判結果出爐，柯文哲遭重判，比幕僚群原先沙盤推演的結果更糟，終究難過生死關，接下來還有漫長的司法訴訟要面對，政治人物若不能參選，還有什麼影響力，對柯文哲來說，已是政治死刑。不知道柯文哲自己，有沒有後悔走上政治這條路。