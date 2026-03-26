快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉重判17年 應曉薇15年6個月

柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

「小沈1500」不成罪！ 法院只認柯文哲收賄210萬原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】貪汙判17年重罪 司法斷柯文哲參選路重創白色力量

聯合報／ 記者陳洛薇
民眾黨前主席柯文哲競選2024總統大選時接受聯合報專訪暢談他的社群經營。圖／本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲競選2024總統大選時接受聯合報專訪暢談他的社群經營。圖／本報資料照片

歷經363天關押，重出政壇的民眾黨前主席柯文哲一路「戰司法」，終於等到法院宣判的今天，卻是重判17年、褫奪公權6年，參選路被斬斷，也無法擔任公職，政治影響力難再發揮。縱使力拚二審「敗部復活」，未來結局也難料，現在等同就是被判政治死刑。

2014年風光崛起，柯文哲在政壇刮起「柯P旋風」，成為首都市長，2020年雖未競選總統，但帶領民眾黨搶進國會攻占5席立委，成為國會第三大黨，2024年領軍總統選戰，儘管落敗，但他讓超越藍綠的第三勢力根基更穩固，撼動台灣政治版圖。

柯文哲競選2024總統時接受聯合報專訪，當時的他意氣風發，拿著手機對記者說明Boids演算法，他說天上的鳥會朝同方向一起飛行，海裡的魚也會群聚游，群眾風向是可以帶的，而民眾黨就是引領台灣政治風向的白色力量，「阿北的崛起」絕非意外，而是他深諳社群作戰、網路風向，打造的柯文哲品牌，即使沒有雄厚的傳統組織，但他可以靠著空戰，再一步一步插旗，打下江山，穩步建立屬於第三勢力的陸戰組織。

未料，柯文哲選後捲入司法案件，因京華城案遭羈押長達一年並遭檢方求處重刑，台北地院今天一審認定收賄有罪重判17年有期徒刑、褫奪公權6年，斷了柯文哲的參選路，重創白色力量。

法院宣判前，柯文哲再次接受聯合報專訪，控訴自己被政治追殺，訴說他對司法不公的憤怒與無奈，但在他身上，卻再也尋不出一絲2024年的傲氣，談到在看守所關押期間父親重病後來離世，柯文哲更幾度紅了眼眶說，「很奇怪，每次向父親擲筊，卻都擲不到筊。」

柯文哲的父親柯承發當年就反對他從政，柯承發還告訴柯文哲「228失去父親，我不要以後再失去兒子了」，但柯文哲當了多年的孝子，唯獨這件事沒聽爸爸的話。甚至在父親病危時，他被關押在看守所，無法親自照料、為父親的病情做處置，只能在父親發出病危通知時，在重重戒護下被帶到醫院，每一次離開，都以為就是永別。知道父親一直在等他，但再度讓父親失望，還是無法在最後一刻隨侍在旁拜別。

無法送別父親，成為一生的遺憾，訪談最末，記者曾問柯文哲，「夫人陳佩琪有沒有後悔讓你從政？」柯文哲回答「沒有」，卻陷入沉思。

法院一審宣判結果出爐，柯文哲遭重判，比幕僚群原先沙盤推演的結果更糟，終究難過生死關，接下來還有漫長的司法訴訟要面對，政治人物若不能參選，還有什麼影響力，對柯文哲來說，已是政治死刑。不知道柯文哲自己，有沒有後悔走上政治這條路。

民眾黨前主席柯文哲在法院宣判前接受聯合報專訪，談到父親陷入沉思。圖／本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲在法院宣判前接受聯合報專訪，談到父親陷入沉思。圖／本報資料照片

柯文哲 民眾黨 京華城案 柯P

延伸閱讀

【重磅快評】京華城案重判17年 藍白合仍看柯文哲下一步

柯文哲遭判刑17年 民眾黨北市議員：極端判決 歷史沉痛一頁

柯文哲遭重判17年 王鴻薇籲：藍白合勝選解決司法干預政治

京華城案一審柯文哲判17年 邱臣遠：始終相信創黨主席初心

相關新聞

柯文哲遭重判17年 黃國昌難以置信：阿北沒有放棄、我們就不會放棄

台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲遭到重判17年、褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌表示，對於判決結果難以置信，心情迄今更是難以平復，此時此刻必須打起精神，「這條路還非常非常的漫長，只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄。」

【即時短評】貪汙判17年重罪 司法斷柯文哲參選路重創白色力量

歷經363天關押，重出政壇的民眾黨前主席柯文哲一路「戰司法」，終於等到法院宣判的今天，卻是重判17年、褫奪公權6年，參選路被斬斷，也無法擔任公職，政治影響力難再發揮。縱使力拚二審「敗部復活」，未來結局也難料，現在等同就是被判政治死刑。

【重磅快評】京華城案重判17年 藍白合仍看柯文哲下一步

眾所矚目的京華城案一審判決結果揭曉，柯文哲遭重判17年。如果明年總統選舉登記前二審未改判低於10年的刑期，就將徹底意味柯文哲無緣於2028總統大選。但這是否意味，今年九合一選戰的「藍白合作」，乃至於2028年「藍白共推總統候選人」，情勢並不完全底定。

瀝青恐斷貨影響公共安全 政府未超前部署談什麼社會韌性

美伊戰事引發全球能源供應吃緊，以「路平」聞名的新北市長參選人李四川今早臉書發文，感慨地方首長「路平燈亮水溝通」的基本功，要做到「路平」，接下來幾個月看起來可能都不是件容易的事了。這名工程老兵的感慨，道出賴政府因應能源危機顧此失彼、缺乏韌性。

應曉薇遭判15年 衝擊藍營中正萬華 地方人士：「她」恐影響最大

京華城案今天一審宣判，疑涉案的北市議員應曉薇遭判15年、褫奪公權6個月，確定無法參選2026市議員，影響到中正萬華藍營選情。藍營地方人士說，在地對於應的判刑心理有數，即便女兒應佳妤參選，也只能以無黨籍身份，民眾黨參選人吳怡萱恐衝擊最大。

柯文哲遭判刑17年 民眾黨北市議員：極端判決 歷史沉痛一頁

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地院今一審宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。對於判決結果，民眾黨北市議員直指遺憾，批「黨檢媒」融為一體，對在野黨主席做出誇張、極端的判決，會在歷史留下沉痛一頁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。