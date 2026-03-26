【重磅快評】京華城案重判17年 藍白合仍看柯文哲下一步

眾所矚目的京華城案一審判決結果揭曉，柯文哲遭重判17年。如果明年總統選舉登記前二審未改判低於10年的刑期，就將徹底意味柯文哲無緣於2028總統大選。但這是否意味，今年九合一選戰的「藍白合作」，乃至於2028年「藍白共推總統候選人」，情勢並不完全底定。

其重要原因，就在於不管如何解讀這個判決，要如何看待這個判決結果，並做出相對應的政治判斷，最終決定權仍掌握在柯文哲本人手上。

回顧柯文哲在被羈押1年多交保後，對於「藍白合作」的諸多發言，讓人有些摸不清頭緒。今年年初說的「藍白分」，無疑給「藍白合作」甚至「綠白合作」的未來，留下一絲懸念。近日對於藍白合的方向，柯文哲又說「黃國昌是對的」。因此在判決後，柯文哲對朝野合作到底會採取何種態度，並不明確。

可以說，近2年來「藍白合作」堅定推進，其中很重要的關鍵，就是「柯文哲案」。也因此，柯文哲在交保後對藍白合反而採取保守觀點，令許多人不解。但其實回到柯文哲視角，他的做法很難說是「非理性選擇」。因為在有「政治干預」的設想下，柯文哲勢必會揣度自己的何種態度、何種司法結果，才是「符合民進黨利益的最優解」。

如果柯文哲完全斷絕「綠白合作」可能，甚至表明會支持2028「藍白合」，對民進黨而言將是最不利的結果。也就是說，當他保留「2028走自己的路」和「綠白有可能合作」機會時，對民進黨來說，才是最有利的。而這一切，前提當然他具有參選權，且對民眾黨有一定的影響力。

而如今的重判結果，讓柯文哲參選2028年的機會，只剩下非常狹窄的通道。首先，是二審必須在總統正式登記前完成；其次，是判決刑度必須低於10年。雖然從一審到二審的時程來看，並非完全不可能有此結果，但希望並不樂觀。但希望渺茫是一回事，柯文哲會不會寄此「渺茫希望」，又是另一回事。

包括柯文哲和民眾黨，都將此司法判決定調為「政治辦案」、「政治判案」；換言之，在其設想中，民進黨是能夠左右判決結果的。回到一審判決前柯文哲諸多「政治模糊」的發言，是否會故技重施，寄希望於民進黨「讓柯參選，保送賴清德」，趕在二審前將其輕判，並非不可能。而如果柯文哲做此思考，當然就很難說「藍白合」、「藍白共推領導人」已完全底定。

不過，這樣的假想，顯然太過天真。「假如」民進黨真的能夠操控司法偵辦乃至判決，一審判決結果，幾乎已經意味民進黨對柯文哲先前「政治模糊」的表態完全不看在眼裡。即使真的能趕在總統登記前二審宣判，是不是真的會變成「輕判」，也完全未可知。不管怎麼做，柯文哲的政治與司法命運，仍是處處被動，掌握在民進黨/司法的手中。

更進一步看，如果真的要「把政治和司法命運」掌握在自己的手裡，對於藍白合作和民進黨的態度，面對 判決結果，柯文哲的上策絕非「搖擺不定」、「留給民進黨遐想空間」，而是確實的認清現實：在民進黨掌控一切權力的情況下，唯有收回民進黨的權力，才能夠讓自己的司法案件回歸公平審理，也讓自己和民眾黨的政治前景保留一線生機。

也就是說，是否有「對抗不公不義到底」的血性，才是柯文哲詮釋自己司法判決、擬定下一個政治動作的最好策略。