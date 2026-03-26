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徐春鶯遭起訴綠指白迴避問題 民眾黨團：勿未審先判

中央社／ 記者林敬殷、陳俊華台北26日電

陸配徐春鶯被依反滲透法等罪起訴。民進黨立法院黨團今天表示，從起訴書內容來看，徐春鶯案已涉及接受敵對勢力指示、資助相關活動，甚至包含洗錢、偽造文書等多項罪名，民眾黨卻東拉西扯，迴避問題。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍受訪表示，司法個案應由法院依照證據審理，而不是未審先判，先透過檢調羅織反滲透法罪名，側翼媒體再大舉跟上抹紅，其目的昭然若揭，就是要追殺在野黨、打壓新住民。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉接受中共指示替指定候選人站台造勢、從事地下匯兌及詐貸，新北地檢署24日依涉犯反滲透法、銀行法、刑法偽造文書、詐欺取財等罪起訴並求重刑。

民進黨立法院團幹事長莊瑞雄上午在立法院輿情回應記者會表示，反滲透法的立法目的在於強化台灣民主防衛機制，從起訴書內容來看，徐春鶯案已涉及接受敵對勢力指示、資助相關活動，甚至包含洗錢、偽造文書等多項罪名，顯示問題相當嚴重。

莊瑞雄指出，民眾黨在找人時，怎麼會不好好去問一問這個人到底適不適合，包括現在立法院產生爭議的李貞秀，到底是不是具備雙重國籍的，這些爭議在任何政黨都不會發生，萬一發生，只有一個處理的方式，政黨當然用最高的標準，恨不得趕快斷尾求生。結果民眾黨不是，還把風險放在立法院。

民進黨團副幹事長沈伯洋表示，過去針對李貞秀的質疑，主要集中在國籍與單一忠誠問題，但徐春鶯案的曝光，讓「國家忠誠風險」進一步升高。他呼籲民眾黨不要再逃避，應清楚向社會交代李貞秀的角色與相關疑點。

此外，針對民眾黨主席黃國昌聲稱，徐春鶯當初是經海選選出，沈伯洋說，民眾黨前主席柯文哲過去確實透過海選吸納許多年輕人才，但如今，將所有爭議合理化為海選，反而是對當初真心投入公共事務的年輕人不公平，用海選當理由，是在誣衊那些真正有政治熱忱的人。

黃國昌 陳清龍 敵對勢力

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