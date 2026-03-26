應曉薇遭判15年 衝擊藍營中正萬華 地方人士：「她」恐影響最大

京華城案今天一審宣判，疑涉案的北市議員應曉薇遭判15年、褫奪公權6個月，確定無法參選2026市議員，影響到中正萬華藍營選情。藍營地方人士說，在地對於應的判刑心理有數，即便女兒應佳妤參選，也只能以無黨籍身份，民眾黨參選人吳怡萱恐衝擊最大。

應曉薇一審遭判15年，除了國民黨北市黨部主委戴錫欽所說，只要涉及司法判決或黨紀爭議，都會由考紀委員會審議，若停權將無法代表國民黨參選。另外，依「公職人員選舉罷免法」，受十年以上有期徒刑之判決尚未確定，也無法登記為候選人。確定無法參選。

對此，藍營地方人士透露，地方上很早就有料到應曉薇會遭判刑，所以也排除了參選可能性。至於女兒應佳妤是否「代母出征」參選？地方人士說，還不是很清楚，「最後一次看她出來跑行程是元宵節，即使是近期的土地公生也沒有看到人影。」

地方人士也說，應佳妤目前不符合代表國民黨參選資格，就算以無黨籍參選，也難吃到國民黨的票源，反而是民眾黨或無黨籍的選票，同時，在地無黨籍的現任議員徐立信，票源也相當穩定，所以緊張的可能是民眾黨參選人吳怡萱。

另外，由於民眾黨創黨主席柯文哲遭判17年、褫奪公權6年，是否會導致在地民眾黨支持下降。地方人士坦言，目前地方上沒有什麼討論聲音，但多少會有影響。

藍營中正萬華市議員參選人周世雄也錄影表示，應曉薇議員在地服務數十年，尊重司法判決，國民黨當前要加強選民的認同，保住藍營在地的席次。