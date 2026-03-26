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柯文哲遭判刑17年 民眾黨北市議員：極端判決 歷史沉痛一頁

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北即時報導
民眾黨北市議員陳宥丞（左）、黃瀞瑩（中）、林珍羽（右）。本報資料照片／記者余承翰攝影
民眾黨北市議員陳宥丞（左）、黃瀞瑩（中）、林珍羽（右）。本報資料照片／記者余承翰攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案，台北地院今一審宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。對於判決結果，民眾黨北市議員直指遺憾，批「黨檢媒」融為一體，對在野黨主席做出誇張、極端的判決，會在歷史留下沉痛一頁。

議員林珍羽表示，對於判決結果深感遺憾，並對該案偵審過程中諸多程序正義疑慮。該案從偵查階段起即爭議不斷，無論是羈押程序、證據取得方式，乃至審理期間的輿論氛圍，均引發社會各界對於司法是否遭受政治力介入的高度質疑。

她說，在藍綠惡鬥的政治生態下，柯文哲案是否得到真正公正、獨立的審判，司法機關有責任給出更完整、更具說服力的交代。

林珍羽指出，台灣民眾黨自創黨以來，始終是打破藍綠惡鬥、推動第三條路的核心力量。此次判決不會動搖我們改革意志，反而更加堅定持續監督司法改革、捍衛程序正義的決心。她呼籲司法機關應回應社會對該案的種種疑問，司法若無法說服人民，就無法成為社會最後的信任防線。

議員黃瀞瑩表示，京華城案子從一年前講到現在，經過議會調查小組結果，各界可看到完全沒具體事證，檢方也提不出所謂1500的相關證據。對於今日判決結果，全台灣人民對司法失去信心，圖利罪也讓未來北市公務員更難做事，未來也不會看到公務員有任何突破或創新作為，令人遺憾。

黃瀞瑩強調，過去一年在開庭的過程中，不斷看見檢察官只有捏造的謊言、故事，以不正訊問的方式逼人認罪，甚至追殺本案的檢察官全數升官，司法不該成為執政黨的政治工具，更不該成為打壓異己的手段。

議員陳宥丞表示，這對民眾黨是一個沒辦法接受、非常遺憾跟難過的一天，也就是所謂的「親痛仇快」。在執政黨長期9年執政下，「黨檢媒」融為一體，對一個在野黨主席做出這麼誇張、極端的判決，這在歷史上會留下非常沉痛的一頁。

他相信，「隧道雖然還在非常黑暗，但是終點一定會有它的光露出來」，柯文哲為了台灣的民主、自由及第三勢力的發展，扛下這麼沉重的判決在身上。

陳宥丞認為，台灣應該不是只有在野黨，也不是只有藍白，有許多人都會忿忿不平，也一定會陪伴柯文哲在這段路，至少未來還有許多的司法必須要面對，還有許多上訴的機會跟空間，我們一定會陪伴他走到最後一哩路，我們不會放棄。

柯文哲因判決而無參選總統資格，是否擔心影響2026民眾黨選情？陳宥丞說，選舉是一時，真正重要是台灣司法能夠這樣被破壞？台灣人可接受司法成為執政者作為攻擊政敵的武器？這件事情比選舉更重要。

陳宥丞指出，選舉在個人自己的努力，但是台灣的司法不容一點一絲這樣的破壞。他認為，選舉可以放在後面，重建台灣司法的信任及幫柯文哲討回他在法律上的公道，這是我們現在刻不容緩也是應該積極面對的。

民眾黨北市議員陳宥丞今出席社會局社工表揚活動。記者洪子凱／攝影
民眾黨北市議員陳宥丞今出席社會局社工表揚活動。記者洪子凱／攝影

林珍羽 京華城案 北市 柯文哲

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