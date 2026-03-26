柯文哲遭重判17年 王鴻薇籲：藍白合勝選解決司法干預政治

民眾黨前主席柯文哲今一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。國民黨立委王鴻薇表示，支持柯文哲在自身權益下爭取未來上訴，若要解決長期司法干預政治的情況，必須贏得2026、2028選戰，也相信接下來藍白合會持續並更加緊密。

王鴻薇表示，如此判決是重判，同時也意味著柯文哲2028年無法參選總統，對民眾黨來說，會認為如此辦案、判決都是有政治介入；對國民黨來說，會支持民眾黨及柯文哲在自身的權益之下，去爭取未來上訴。

王鴻薇指出，雖然柯文哲被如此重判，但現在最重要的還是2026、2028選舉，相信藍白合也會持續且更緊密，不能讓民進黨得逞，兩黨在人民關切上的民生、經濟等重大利益上繼續合作，唯有贏得2026、2028，才能長期解決長期以來政治干預司法的情況。

王鴻薇認為，民眾黨支持者、小草們一定會認為有政治力介入，接下來一定是要設法下架民進黨。至於有關該案是否有政治力介入？王鴻薇質疑，起訴書中提到的1500萬元金流、收賄、對價關係等，但相關證據都並非強而有力，感覺檢方有種先射箭再畫靶的感覺，且偵查過程中透過媒體放話，或是透露與案情無關的內容，就是要對柯文哲做政治人格抹殺，非常明顯。