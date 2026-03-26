柯文哲重判17年 民進黨議員許淑華：法院認罪證明確才做此判決

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今下午一審宣判，合併

判刑17年、褫奪公權6年。議會京華城案調查小組、 民進黨 議員 許淑華 說，從判決結果看，法院應是認為罪證明確才做出此判決，先前議會跨黨派調查京華城案已徹底釐清並檢討；法律上的責任則交司法獨立審判。

許淑華也呼籲，大家應理性看待。尊重法院判決結果，並繼續關注本案後續的司法流程。希望這個判決，可以敦促不分黨派所有從事公共事務的人，謹記在心。

柯文哲京華城案等今天一審判決結果出來，柯文哲被判處應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，議會京華城調查小組成員許淑華說，身為台北市議員，她的職責就是監督市政。

許說，當初她發現京華城案行政流程上有所疑慮時，第一時間揭露讓社會公眾知道，並且展開漫長的追查過程。在台北市議會的跨黨派監督下，柯文哲在本案行政程序方面的疏失，已經徹底釐清並檢討，正式告一段落了，法律上的責任，則交由司法獨立審判，也感謝每一位司法流程中辛苦的公務單位。