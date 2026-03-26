京華城案一審柯文哲判17年 邱臣遠：始終相信創黨主席初心

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。民眾黨新竹黨部主委邱臣遠在臉書發文，強調始終相信創黨主席柯文哲的清廉與推動改革的初心，對於判決中仍有許多爭點與落差，後續將透過上訴程序持續釐清，在最終定讞之前，不會放棄任何爭取清白的機會。

邱臣遠說，針對今天一審判決結果，重判17年並褫奪公權6年，他的心情非常沉重，相信這也是許多支持者此刻共同的感受。

這段時間以來，社會充滿各種聲音與壓力，也讓許多關心的人感到不安。邱臣遠說，他想強調，司法是國家的最後一道防線，應回歸證據與制度本身，維持社會對公平正義的信任。台灣民眾黨一路走來，堅持理性、務實、科學的價值，努力走出藍綠框架，讓政治回到解決問題的本質，這條路，不會因為任何挑戰而停止。

邱臣遠說，他也要向所有支持者說，請大家冷靜、堅定。越是關鍵時刻，我們越要站穩腳步、彼此陪伴。這不只是個人的挑戰，而是價值的考驗。請大家一起堅定信念穩穩地走！

台北地院今將柯文哲依違背職務收賄罪，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。