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直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

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柯文哲遭重判 柯媽淚控政治迫害：哪有人像他被司法針對？

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
柯媽何瑞英近日臥病在床，今天上午在家受訪，一度哽咽說，「我兒子艱苦我哪會不知」。圖／民眾提供
柯媽何瑞英近日臥病在床，今天上午在家受訪，一度哽咽說，「我兒子艱苦我哪會不知」。圖／民眾提供

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，檢方具體求刑28年6月，台北地院今宣判，柯收賄有罪判17年，褫奪公權6年。對此，柯媽何瑞英鼻酸指出，判決對柯文哲不公平，其他黨派哪有人像柯文哲被司法針對？真的是政治迫害。

台北地院今將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

何瑞英指出，自己因跌倒昨天下午才出院，判決當然對柯文哲不公平，民進黨或其他黨哪有人像柯文哲這樣，外面一堆人都亂講，真的「吃人夠夠」，她已經90歲了，沒那種力氣了，保釋金都繳7000萬元了，又不是企業家，她真的很辛苦。

柯文哲胞妹柯美蘭表示，她目前正在看診，無暇回應相關問題，僅簡短表達「我不相信」4個字，隨即結束通話，未再進一步回應媒體提問。

新竹市長高虹安對此則暫無回應。

司法 柯美蘭 京華城案 柯文哲

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