徐春鶯起訴書披露 中方探詢李貞秀接班情況

台灣新北地方檢察署查出陸配徐春鶯涉受中共指示為前台灣民眾黨主席柯文哲站台等，起訴書也揭露中方人士曾探詢民眾黨籍立法委員李貞秀「接班應該沒問題了吧？」

截至下午2時，還無法取得民眾黨回應。

徐春鶯涉長期與中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、及中共中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲往來，接受指示為候選人站台造勢，新北檢已依涉犯反滲透法等罪起訴並求重刑。

根據起訴書，2019年起徐春鶯受楊文濤指示，推動陸配爭取中國國民黨不分區立委席次，但國民黨仍將陸配排安全名單外（或未列入提名名單），2人不滿，建立共識轉而支持其他政黨。

檢方說，徐春鶯曾報告楊文濤，前台北市副市長黃珊珊將以無黨籍投入台北市長選舉，楊文濤指「她支持咱，咱就支持她」，徐春鶯回覆「她希望我支持她，我說只要支持我們，我們一定支持你」。

徐春鶯也向孫憲回報將支持黃珊珊參選，後續動員陸配為黃珊珊站台造勢。2022年黃珊珊落選後，孫憲仍叮囑徐春鶯與黃珊珊保持好關係，並稱「她是潛力股」。

檢方表示，2023年徐春鶯得知時任民眾黨總統候選人柯文哲有意在陸配群體中發展組織，與前民眾黨秘書長周台竹、現任秘書長周榆修及黃珊珊洽談，民眾黨表達願延攬徐春鶯任新住民委員會主任委員並列入不分區立委提名名單。

徐春鶯回報給中方2人獲應允後，依指示向民眾黨要求列入不分區安全名單，後續動員陸配助選柯文哲。

2024年總統選舉後，徐春鶯回報楊文濤指民眾黨4年後仍有希望，「立法院3黨不過半，民眾黨是關鍵少數」；楊文濤稱「以後立法院裡繼續藍白合」、「關鍵少數更適合」；徐春鶯表示，「我想通過麥推一些法案（如6改4）到時候希望牛去說服國民黨立委同意，我去說服民眾黨委員投同意票」。

根據起訴書，柯文哲涉入京華城案等後，2024年8、9月孫憲指示徐春鶯「妳千萬不要親自參與，保持平衡關係，柯問題不少」，並指「我們的信息是黃國昌代理主席」。12月時孫憲又叮囑「頭腦清醒，保持距離，友好而不介入」。

此外，徐春鶯持續回報陸配參政情形，據起訴書附表，2024年3月18日徐春鶯將民眾黨不分區立委候補人選李貞秀資料傳給孫憲，同年11月孫憲詢問「李貞秀接班應該沒問題了吧？」去年8月21日孫憲又稱「如果民眾黨想把陸配事件再次發酵的話，不管李貞秀能不能上任，動作一定要做，做出來之後再由陸委會宣布其因國籍問題不能上任，然後再讓麥玉珍繼續」。