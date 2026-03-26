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徐春鶯不只匯報政情 涉掩護中共官員來台會政商

中央社／ 新北26日電

陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，檢方揭露她曾幫中共官員隱匿身分，偽造文件以商務交流名義入境台灣，期間更與政商人士會面，被依反滲透法偽造文書等罪起訴。

新北地檢署查出，徐春鶯與中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明，2人長期以服務陸配事務為由，赴中國參加國台辦轄下活動，並結識中共民政部海峽兩岸婚姻中心主任楊文濤，以及中國國民黨革命委員會（簡稱民革）上海市委祖統會副主任孫憲。

檢方指出，海峽婚姻中心直屬中共民政部，富有宣傳深化「兩岸一家親」與中共歷史觀點，而民革則以推進統一為目標，兩者皆屬境外敵對組織，徐春鶯與鍾錦明不僅持續向2人彙報台灣政情，徐春鶯更協助孫憲隱匿身分入境台灣。

根據起訴書，徐春鶯與友人羅女明知孫憲真實身分，卻仍以羅女的集智公司名義，邀請孫憲來台「商務活動交流」，並請旅行社在申報事項欄位中，不實填寫「申請人未曾任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關、團體之職務或為其成員者」，再繳交偽造的每日行程表，取得內政部移民署入境許可。

孫憲去年10月14日至24日間，假冒交流名義進入台灣後，使用徐春鶯提供的門號，期間並與國民黨副主席季麟連、李祖怡等軍職退役人員、前南投縣議員史雪燕、民眾黨中央評議委員會主任委員李偉華，以及楊文仁、陳欽祥等民間企業人士見面。

反滲透法 偽造文書 中共

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