柯文哲市長任內5大案北檢偵辦中 沈慶京另涉特別背信套利30億元

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，今一審宣判，柯文哲任市長期間被控涉北士科案、南港轉運站BOT案等5大案件，台北地檢分他字案偵辦中，隨著京華城案一審判決，將加速偵辦其他弊案。另，威京集團沈慶京涉主導鼎越開發得標京華城土地，「左手換右手」套利30億元，北檢仍偵辦中。

柯文哲捲入弊案，官司纏身，國內外人士密切關注，「北士科案」是台北士林科技園區地上權爭議案，柯文哲在2021年間，將北士科T17、T18地上權經營權，交給後來跟他搭檔競選正副總統的民眾黨前立委吳欣盈家族企業新光人壽，不僅將該標案由僅限生技醫療相關產業，放寬為不限產業類別，更讓新光人壽免附投資計畫書，引發圖利爭議。

「南港轉運站BOT案」則為，新光人壽得標南港轉運站BOT案件，工程進度延宕，2層樓的轉運站只占整棟19層大樓車站占比僅8.12%，權利金底價經過財務試算，最後一次招標少了10億元，被質疑涉圖利新光人壽。

北市萬大路「第一果菜及魚類批發市場改建工程」，則由北市議員鍾小平、楊植斗、林杏兒，於2024年5月告發時任北市長柯文哲、時任北市副市長彭振聲，涉讓威京集團的子公司中華工程公司以125億餘元得標，並以「減項發包、追加預算」方式圖利中華工程。檢方分案偵辦，柯文哲被列為被告。

柯文哲在市長任內，也被告發「文華東方容積率案」，被控圖利頂級奢華飯店龍頭台北文華東方酒店，文華東方興建時為取得增額25％容積，換算坪數約1346坪，市值約16億元，以15年每年回饋365房次、會議中心16天等給市府使用。

此案房間、會議廳使用率低，新冠肺炎疫情期間更是無法充分利用，2022年5月北市都發局同意通過，改以1.3億元「贖身」提早清償剩餘的7年年期。柯市府被質疑是圖利財團，對此台北地檢署分他字案偵辦中。

檢方偵辦柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案偵查過程，發現柯文哲、彭振聲涉貪汙治罪條例財產來源不明罪嫌，另案偵辦中。檢方查出，有「不明捐款」進入眾望基金會，另於檢廉搜索查扣第一銀行中陳佩琪2個保險箱，保險箱中有金飾、玉器及各50萬元現金，價值約150萬元，陳佩琪曾受訪強調，他們家的錢「都是正當清白的錢」

北檢追查京華城土地案，威京集團旗下中石化公司的子公司鼎越開發，斥資372億1萬元得標京華城土地，預計轉型頂級商辦京華廣場，外界質疑高於市價30億元得標。北檢去年5月及11月間依證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌搜索約談，沈慶京涉主導此案「左手換右手」套利30億元，去年11月遭北檢約談，訊後諭知7百萬元交保。中石化前任董事長林克銘5百萬交保，中石化發言人陳瑞隆2百萬元交保，又加保150萬元。