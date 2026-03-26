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黃敏惠砲轟中央建輕軌中央欠嘉義一個公道 籲速推動輕軌建設

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠上午在智選假日酒店國旅住宿補助記者會，針對嘉義輕軌建設向中央政府公開喊話。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠上午在智選假日酒店國旅住宿補助記者會，針對嘉義輕軌建設向中央政府公開喊話。記者魯永明／攝影

嘉義市長黃敏惠上午在智選假日酒店國旅住宿補助記者會，針對嘉義輕軌建設向中央政府公開喊話。黃敏惠直言，中央對輕軌建設「真的欠嘉義一個公道」，並強調嘉義縣市已就地方負擔經費達成共識，呼籲中央應履行承諾，協助解決嘉義長期以來的交通接駁難題。

黃敏惠指出，目前台鐵與高鐵嘉義站1年進出人次突破1400萬元，隨著觀光與商務需求增加，現有接駁系統已面臨挑戰。她強調，「有人潮才有錢潮」，輕軌的建設不僅是交通工具的升級，更是帶動地方產業發展的關鍵。若能順利推動輕軌建設，將可有效緩解嘉義舉辦大型燈會、博覽會或國際盛事交通輸壓力，就像這次嘉縣辦台灣燈會，讓旅客能更便利地往返高鐵與市中心之間。

黃敏惠提到，行政院長卓榮泰去年立法院答覆立委林倩綺質詢，曾明確提到中央願意支應約372億元輕軌工程經費。然而，目前的撥付狀況與地方期待仍有顯著落差。她認為，在行政院長已做出公開回覆情況下，中央應儘速核定相關預算，而非讓嘉義持續等待。

針對經費分攤部分，黃敏惠強調嘉市與嘉縣政府已達成共識。目前計畫中地方應負擔的經費，分別為嘉市 0.66 億元與嘉縣 0.94 億元，均已獲得各自議會的支持並準備就緒。「地方都準備好了，現在就看中央的態度」，這項建設對2個縣市「大眾運輸縫合」至關重要，「現在不做，要等到什麼時候才做？」她呼籲中央政府正視市民需求。

高鐵嘉義車站跨縣市聯外輕軌興建（捷運藍線）推動。黃敏惠去年議會報告，輕軌可行性研究案送交通部審查，中央遲未回應，質疑在戲弄嘉義；交通部反駁要市府提財務分攤計畫；針對行政院長卓榮泰去年立法院答覆立委林倩綺質詢，交通部回覆是院長口誤，事後發新聞稿澄清說明。

台灣燈會 輕軌 行政院長

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