快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

國安法修法 內政部：國家存在才能保護言論自由

中央社／ 台北26日電

行政院提出國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹對台發動戰爭。內政部次長馬士元今天表示，有國家的存在，才能實現保護人民言論自由的權利。當個人言論自由已侵害國家主權時，國家機關得予以適當制裁，以保護多數人的公共利益。

行政院會去年12月18日通過國家安全法修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區等對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權；經內政部會商法務部、大陸委員會及相關機關認定違反規定者，將處新台幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰。

立法院內政委員會日前審查草案時，在野黨立委質疑修法是行政權干預言論自由。為求修法周延，內政委員會將在3月底前召開2場公聽會，原則上由民進黨、國民黨各開1場。

內政委員會今天召開「國家安全法修法」公聽會，會議主席為輪值召委、國民黨立委廖先翔，邀請內政部次長馬士元、陸委會法政處長周鳴瑞等政府單位代表，以及台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳瑟致、前東吳大學政治學系教授謝政諭等學界代表。

馬士元指出，此次國安法草案是針對公開鼓吹戰爭以消滅國家主權者所為之處罰，於要件上以限定於「公開」，而於法律效果上則採「行政罰」，而非刑事罰，已相當減輕對侵害人民權利的疑慮。以現今客觀現實環境，草案規定已屬現階段於維護國家安全與保障言論自由間的適當手段，且對人民權利侵害較小的手段。

馬士元表示，保障言論自由固為憲法所規定的重要基本權利，但必須有國家的存在，才能實現保護人民言論自由的權利。保障言論自由需由行政權、立法權及司法權等國家各機關共同踐履。當個人行使言論自由本質上已侵害國家主權時，國家機關得予以適當制裁，以保護多數人的公共利益。

吳瑟致提到，台灣是民主國家，要提升民主的韌性，需要強悍的法治基礎。國安法修正草案將台灣的防禦姿態從「被動防守」轉變為「主動阻絕」。彌補實體與數位空間的法制裂痕，讓執法人員擁有對抗新型態混合戰的精確武器。

吳瑟致談及，面對組織滲透、認知作戰、心理震懾等日益多元的無煙硝戰場，過時的法規無法提供全面的防護。草案將防禦打擊範圍擴及單純參與組織，斬斷中間人資金與指示，並禁止鼓吹戰爭言論，授權政府即時停止解析阻斷來源。

謝政諭說明，言論自由是民主政治的核心，是一切自由權利的核心價值，是防止專制獨裁對人民權利的侵犯。近年兩岸關係走向零和遊戲，各項法治都以政治現實主義的管制性國家安全為原則，將兩岸正常交流被抹紅，讓兩岸關係走向不可逆的惡性循環。

謝政諭強調，鄭重呼籲中國大陸不要對台動輒文攻武嚇，也高度期待台灣朝野政黨能夠保障以「非暴力」的言論自由，以最大的力量，善用民主方式來醫治民主的弊病。

國家安全 廖先翔 內政部

延伸閱讀

國安法公聽會律師點名李貞秀 內政部：面對邪惡軸心政權須具防衛能力

顧立雄、徐巧芯互槓 軍購條例初審一整天無共識

在野要求國防條例列軍購細目 沈伯洋憂籌購變更需修法

賴總統批藍白軍購版本缺乏專業認知 盼以國家利益優先支持政院版

相關新聞

柯文哲市長任內5大案北檢偵辦中 沈慶京另涉特別背信套利30億元

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案及政治獻金案，今一審宣判，柯文哲任市長期間被控涉北士科案、南港轉運站BOT案等5大案件，台北地檢分他字案偵辦中，隨著京華城案一審判決，將加速偵辦其他弊案。另，威京集團沈慶京涉主導鼎越開發得標京華城土地，「左手換右手」套利30億元，北檢仍偵辦中。

柯文哲一審宣判 台灣國：明日黃國昌 小草反喊明日賴清德

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，從檢方發動偵查後起訴，到今天台北地方法院宣布判決，歷時約一年半的時間，柯文哲案堪稱近年最受矚目宣判，北市警局長林炎田也到場坐鎮維安。

宣判前媒體問柯文哲「2028交棒黃國昌？」 柯未答

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，台北地方法院今宣判，李文宗、應曉薇、沈慶京和柯文哲陸續到庭聽宣。柯文哲約在下午2點21分踏進北院，支持者大喊「小草挺柯P，柯文哲清清白白」等口號。

黃敏惠砲轟中央建輕軌中央欠嘉義一個公道 籲速推動輕軌建設

嘉義市長黃敏惠上午在智選假日酒店國旅住宿補助記者會，針對嘉義輕軌建設向中央政府公開喊話。黃敏惠直言，中央對輕軌建設「真的欠嘉義一個公道」，並強調嘉義縣市已就地方負擔經費達成共識，呼籲中央應履行承諾，協助解決嘉義長期以來的交通接駁難題。

訪美成果報告！盧秀燕強調全世界都缺無人機 穿針引線力拚第十大產業

台中市長盧秀燕訪美，國民黨議員稱讚成果豐碩，民進黨議員質疑沒有實質作用。盧表示，美方對無人機需求非常大，不只是戰爭，民生、商業乃至救災都有需要，但目前全世界量能都不足；市府已經在穿針引線，爭取讓無人機產業成為台中的第十大產業。

鄭麗文買通媒體說民進黨喊告 國民黨：公布標案補助別製造寒蟬

國民黨主席鄭麗文昨在中常會指「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」，民進黨要求收回言論道歉，否則提告。國民黨表示，執政黨面對質疑，不先說清楚、講明白，卻第一時間揚言提告，企圖以法律手段製造寒蟬效應、壓制監督聲音，這種作法不是在追求真相，而是在掩蓋問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。