訪美成果報告！盧秀燕強調全世界都缺無人機 穿針引線力拚第十大產業

台中市長盧秀燕訪美，國民黨議員稱讚成果豐碩，民進黨議員質疑沒有實質作用。盧表示，美方對無人機需求非常大，不只是戰爭，民生、商業乃至救災都有需要，但目前全世界量能都不足；市府已經在穿針引線，爭取讓無人機產業成為台中的第十大產業。

盧秀燕今天赴議會專案報告赴美成果。民進黨議員周永鴻質疑，盧花費市民公帑訪美，號稱提出「SHIOW」安全戰略架構，但內容不明，說有拜訪美國智庫學者，發布的新聞卻沒有提到對大陸研究最重要的黎安友（Andrew Nathan），看不到實質成果。

民進黨議員施志昌指出，市府表示訪美成果豐碩，包含與北美台灣商會聯合總會簽署三合一綠色通道合作備忘錄，但該備忘錄所謂的優化投資流程，與2019年疫情時提出的政策沒有太大不同；市府應具體說明，綠色通道能幫助企業縮短多少時間？且應該協助外資尋找廠房地點。

民進黨議員陳淑華表示，盧秀燕提出訪美有討論無人機議題，但報告中並未提及細節，尤其目前立法院正在審議軍購案，政院版本包含國產無人機，卻被在野黨杯葛；盧既然號稱要支持無人機，應該要求藍白通過政院版本，否則只是話術詐騙。

國民黨議員劉士州、陳文政、賴義鍠、無黨籍議員林昊佑表示，盧秀燕訪美是代表台灣、台中向美國發聲，卻被民進黨議員質疑，比起行政院長卓榮泰到日本看球被捧成「外交突破」，綠營雙標明顯；盧此行既拓展城市外交，也獲取美方寶貴的意見，當然是成果豐碩。

盧秀燕答詢表示，這次訪美的幾個重要任務，包含城市交流、招商引資、宣慰僑胞，都有完成基本的績效，尤其和北美台商聯合總會簽署合作備忘錄，這是過去一直沒有達成的目標，她感到非常欣慰；盧也打趣，照理說即將卸任的市長不會有太大聲量，但大家依然對她的訪美行很感興趣，感謝外界批評指教。

關於無人機產業，盧秀燕指出，無人機不只是軍用，還能用於商業、農業、救災與治安，尤其近年烏俄戰爭與美伊戰爭中，無人機在不對稱作戰中舉足輕重，小國可以靠著無人機以小搏大；現在全世界需要無人機，但生產量能不足，連美國都不夠用。

盧秀燕強調，台中有很好的無人機工業基礎，包含航太、晶片、機械與光學等產業，她這次特別向美方表示，希望美國多來台中投資；盧透露，市府這段時間穿針引線，美方過一段時間就會來台中商議無人機議題，也盼透過這次機會，讓台中在九大產業的基礎上，加上第十大產業「無人機」。