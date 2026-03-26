政院：卓榮泰縮減工作車隊節能 同時確保維安

中東情勢引發能源危機，行政院長卓榮泰也指示精簡車隊。行政院今天表示，卓榮泰車隊自24日起就在確保維安後進行精簡調整，但因維安考量不宜對外說明精簡的數量。

中東衝突未歇，面對能源危機，南韓政府祭出限行公共機關車輛等多項節能措施，卓榮泰24日在立法院會接受施政總質詢時就表示，要由自身做起，要求政府所有對外車輛的出入盡量精簡。

對於卓榮泰與政府單位的車隊節能情形，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，自卓榮泰24日赴立法院時，卓榮泰車隊就已經在確保維安基礎之下進行精簡調整，但基於維安考量無法實際提供詳細的數字記錄。

李慧芝說，目前行政院秘書長或她，也都會視行程是否適合，透過與卓榮泰共乘，藉以縮減整體的工作車隊。

至於其他部會的公務車安排，李慧芝表示，因為各情況還有維安需求不同，應由各部會進行說明。