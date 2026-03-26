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軍公教今年調薪現轉機 政院列5指標並視委員會建議綜合評估

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

去年經濟成長趨緩，加上新版財劃法、對等關稅影響，行政院拍板軍公教今年不調薪。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨日指出，除明年度將啟動調薪審議，今年度正努力向政院爭取調薪，預計4月向院長卓榮泰報告。行政院發言人李慧芝說，將審酌軍公教員工待遇審議委員會建議綜合評估。

李慧芝說明，有關軍公教是否加薪，政府向來考慮經濟成長率、國人平均所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準，以及政府的財務負擔等財經相關的指標，也會審酌軍公教員工待遇審議委員會根據財經相關指標所提的建議，再行綜合評估。

李慧芝表示，政府非常感謝軍公教的努力，另為帶動民間企業提高薪資，前總統蔡英文賴清德總統任內，分別在 2018年、2022、2024年及2025年為軍公教加薪。累計加薪幅度達14.7%，也是持續提升各項專業加給。

卓榮泰 賴清德 蔡英文

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