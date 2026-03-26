鄭麗文買通媒體說民進黨喊告 國民黨：公布標案補助別製造寒蟬

國民黨主席鄭麗文昨在中常會指「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」，民進黨要求收回言論道歉，否則提告。國民黨表示，執政黨面對質疑，不先說清楚、講明白，卻第一時間揚言提告，企圖以法律手段製造寒蟬效應、壓制監督聲音，這種作法不是在追求真相，而是在掩蓋問題。

鄭麗文指「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」。民進黨發言人吳崢嚴正駁斥，稱相關指控子虛烏有，請立即收回言論並且公開道歉，民進黨將採取法律途徑，讓真相大白。

國民黨指出，鄭麗文相關發言並非無的放矢。過去她曾任立法委員，長期參與國會問政與預算審查，對政府預算編列、政策宣導支出及公共資源運用，本就有監督經驗與高度敏感度；此次提出質疑，正是基於社會大眾對於民進黨政府宣傳預算、媒體標案流向及補助分配的公開疑慮所作的監督與提醒。

國民黨表示，民進黨若真想「讓真相大白」，不要只會提告恫嚇，而應立即公布近年中央政府相關媒體標案、政策宣導採購、補助流向、決標標準及執行情形，接受全民檢驗。人民有知的權利，在野黨有監督的責任，執政黨更沒有迴避說明的空間。

國民黨表示，真正令人憂心的不是有人提出質疑，而是民進黨一再以強勢姿態對外施壓，試圖把提出問題的人變成問題。這種遇到監督就動用法律威嚇、遇到質疑就急著封口的作風，恰恰暴露出民進黨面對真相時的心虛與傲慢。

國民黨表示，民進黨政府不要用提告轉移焦點，應即刻把資料攤開來、把標案講清楚。國民黨不會因為民進黨的政治恐嚇而退縮，會持續要求政府公布標案、接受監督，捍衛人民知的權利，也讓社會看清楚，誰在面對問題，誰又在掩蓋真相。