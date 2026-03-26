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塑膠袋傳缺貨潮引關注 卓榮泰：嚴查哄抬價格

中央社／ 台北26日電

中東局勢動盪衝擊全球石化原料供應，台灣也傳出塑膠袋缺貨潮。行政院長卓榮泰今天要求各部會密切關注石化產品進口價格等相關問題，協助民生石化業者取得海外多元供貨來源，並要嚴格查緝哄抬價格情事，維持原物料價格穩定。

中東情勢未定，全球石化原料供應不穩，台灣也傳石化製品如塑膠袋等缺貨潮。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中表示，中東情勢變化快速，政府對油氣供應十分審慎，已要求3月至6月都要把握油氣供應，且在油價部分政府吸收大部分民生負擔，做了最大調節，就是要穩定物價，行政院穩定物價小組及部會也都會持續關注變化。

卓榮泰說，現在中東戰爭還在進行，國內也產生市場供應跟價格不穩定狀況，對於石化產品進口價格的相關問題，各部會要密切掌握且採取必要措施。

他指示，國內各項石化產品原物料必須優先供應國內產業與供應鏈需求；二，經濟部應協助民生石化業者取得海外多元供貨來源；三，為維持原物料穩定，請法務部公平會等嚴格查緝哄抬價格行為，且要適時公布結果，遏制不法行為；四，對於肥料供應與價格穩定部分，農業部應積極掌握資訊、及時調節；五，經濟部、消保會、公平會等對於民生物資供應要密切關注價格波動，若有需要就透過物價穩定機制因應處理。

塑膠袋 公平會 法務部

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