政院：核頒顏慧欣一等功績獎章 感謝貢獻

行政院發言人李慧芝今天表示，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，行政院長卓榮泰非常不捨，也感念顏慧欣長年貢獻與在台美關稅談判的付出，將核頒她一等功績獎章。至於社群傳出她生前曾受經貿辦長官的委屈與壓力，行政院已經進行了解。

政院日前表示，顏慧欣戮力參與美國對等關稅談判團隊工作且貢獻良多，去年9月下旬因健康因素請假，今年3月初請辭、日前驟逝，卓榮泰對此萬分遺憾不捨。不過，社群傳出顏慧欣生前曾受經貿辦長官的委屈與壓力等內容，引起關注。

李慧芝上午主持政院會後記者會回應此議題一度哽咽，她表示，各界關心的議題，政院正進行了解中。據指出，此事今天在社群平台被提出，但並未有人通報人事總處職場霸凌案件通報平台，行政院正了解網友所述內容。

李慧芝表示，卓榮泰與行政院副院長鄭麗君對顏慧欣離世都非常心痛不捨，也很感念顏慧欣在台美談判期間戮力完成使命的付出，她相關作為值得民眾肯定。

李慧芝說，卓榮泰非常不捨，也感念顏慧欣長年貢獻與在台美關稅談判中的付出，後續將核頒一等功績獎章。

根據獎章條例，獎章種類分為功績獎章、楷模獎章、服務獎章、專業獎章，其中功績獎章分為三等。

顏慧欣1974年出生，美國威斯康辛大學法學碩士、博士，曾任經濟部法規會委員、中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長、台灣美國事務委員會主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表等職務。顏慧欣父親是前財政部長顏慶章。