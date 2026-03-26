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【重磅快評】鈔能力買媒體？吳崢給民進黨戰清白的機會

聯合報／ 主筆室　
國民黨主席鄭麗文在中常會上指稱「民進黨用鈔能力買通媒體」，民進黨發言人吳崢指鄭造謠，將採取法律途徑讓真相大白。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文在中常會上指稱「民進黨用鈔能力買通媒體」，民進黨發言人吳崢指鄭造謠，將採取法律途徑讓真相大白。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文在中常會上指稱「民進黨用鈔能力買通媒體」，民進黨發言人吳崢反擊指鄭造謠，將採取法律途徑讓真相大白。民進黨會不會提告？有待觀察，但綠媒拿政府大筆標案已非秘密，連閣揆卓榮泰都說若標案過度集中是政府的問題，社會大眾還真的期待吳崢去按鈴申告，放手讓司法好好查一查。　

馬英九辦公室人事風波越演越烈，並已進入司法程序；鄭麗文昨天在中常會聲援蕭旭岑，並稱少數的聲音被媒體惡意放大，「民進黨用鈔能力買通媒體，每天有扣達(quota)買通名嘴甚至民調」；民進黨今天反擊，吳崢指鄭面對自家爭議，處理方式竟是向民進黨潑髒水，請鄭不要凡事賴給賴清德，立刻收回言論並道歉，「本黨將採取法律途徑，讓真相大白。」

重點來了，馬英九辦公室人事風波已進入司法偵查階段，沒有民進黨置喙餘地，但鄭麗文指「民進黨用鈔能力買通媒體」到底是真是假？就是藍綠這波攻防的重點。如果民進黨沒有「用鈔能力買通媒體」，鄭確實應收回言論並道歉；如果鄭不依，吳崢說將採取法律途徑，讓真相大白，作法應能獲認同。　

只是，民進黨的「鈔能力」確實不同凡響。根據國民黨立委統計，從2016年到2024年，民進黨政府的媒體標案高度集中特定媒體業者，其中民視不到8年即得標28億元、三立更得標37億元；藍委指出，三立、民視長年把持政府媒體預算，平均每年可拿10億到11億元預算；依工程會提供資料，2016到2024年，三立民視得標合計95億元。

立法院預算中心也提出警告，「得標廠商集中度甚高」，並彙整19個機關資料，其中經濟部、勞動部、農業部、衛福部、教育部5機關連續3年均得標廠商家數均達10家以上，介於10至54家，金額介於1.02億元至5.8億元間，其餘14個機關連續3年得標廠商家數介於1至9家，金額介於0.02億元至1.14億元間。這樣「億來億去」，那是市井小民所能想像？　　

更特別的是，這些媒體標案多是採限制性招標，以2023行政院及各部會反詐製拍及媒體行銷標案為例，民視即獨拿其中的94％，可以說是一家獨攬；打詐是政府當前施政重點，但媒體行銷卻獨鍾一家，民視被稱為黨媒，並不冤枉；黨媒吃肉，綠營側翼跟著喝湯，打著整合行銷、評論網等名義連年拿部會宣傳標案者不勝枚舉，這難道不算「扣達」？

卓榮泰近來雖走鐘頻頻，但上任之初在立法院總質詢被問到媒體標案獨厚綠媒的議題時，他也坦承如果過度集中在某幾個廠商（媒體）的話，那不是廠商的問題，那是政府的問題。顯然卓榮泰清楚知道民進黨的作法和過去長期主張「黨政軍退出媒體」的價值理念完全背道而馳。

民進黨執政後雖曾修廣電三法，但實際卻是說一套、做一套，搞到綠媒們個個肥得流油。吳崢這次給了民進黨「自證清白」的好機會，社會大眾倒想看看吳崢何時要到北檢按鈴申告。

標案 吳崢 蕭旭岑

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