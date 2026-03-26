快訊

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

柯文哲2028總統大夢還有望？若是「這幾種」判法就說拜拜

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火衝擊 卓榮泰：石化產品優先內需 嚴查囤積哄抬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

中東戰事未歇，行政院長卓榮泰今在院會中提出五點指示，包括國內生產的石化產品及原庫存，須優先供應國內產業需求，政府將協助民間石化業者，積極向海外取得其他供貨來源，同時針對囤貨、哄抬價格等不法行為嚴格查緝，並即時調節市場供需，全力確保物價穩定。

卓榮泰指出，中東情勢變化快速，目前仍是非常緊張，過去政府全力投入護僑行動，並與當地國人密切聯繫，也積極要求把握3至6月的油氣供應；油價方面，政府為穩定物價吸收大部分民生負擔，在漲幅上做了最大調節，並透過行政院穩定物價小組跟各部會緊急應變小組關注各項指標變化。

卓榮泰續指，中東戰爭還在持續進行，國內也產生市場供應以及價格不穩定的狀況，對於石化產品進口價格相關問題，請各部會加強密切掌握，即時採取必要的因應措施，並給予各部會五點指示。

卓榮泰說明，第一，國內所生產的各項石化產品及原物料，必須優先供應國內產業以及供應鏈的需求；第二，請經濟部協助民間石化業者，積極向海外取得其他供貨來源，多元化的供給；第三，為維持原物料穩定供應，請法務部、經濟部及公平會分工合作，針對囤貨、哄抬價格等不法行為進行嚴格的查緝，並適時對外公布查緝結果，遏止不法行為。

卓榮泰說，第四，有關肥料供應，以及價格穩定，請農業部積極掌握各項資訊，並即時調節市場供需；第五，各項民生物資的供應，請經濟部、消保處、公平會、各相關部會密切注意價格波動，提高聯合稽查的密度和強度，並適時透過物價穩定機制處理，全力確保國內物價穩定。

價格 農業部 物價

延伸閱讀

包材飆漲…一天一報價 國會喊嚴查囤積

中東戰事未歇 何欣純參觀工具機展：政府要掌握原物料價格

中東戰爭引發新一波塑膠袋之亂？ 龔明鑫下令徹查

三方向協助中油財務 卓揆：專案融資、撥補、增資

相關新聞

京華城案將宣判 柯文哲步出家門神情輕鬆「上工上工」

台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲刑度備受關注，判決結果也將牽動其未來政治生涯。柯文哲約上午10時30分步出家門，並且搭車前往民眾黨中央黨部開會，預計稍晚將與民眾黨主席黃國昌等人共同轉往台北地方法院聽判。面對媒體詢問「是否有睡好」、「是否擔心法院判決結果」、「是否擔心被判10年以上」等問題，柯文哲僅說還好還好，「來來來，上工上工。」

傳顏慧欣生前遭長官排擠 政院了解中：過去未接獲消息

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，陸續有匿名消息指出，她生前疑似受長官不當管理。行政院今日表示，對於各界關心的議題，目前已進行了解，但過去未接獲相關消息，而行政院長卓榮泰對顏離世感到心動不捨，將核頒一等功績獎章感念其長年對台灣的貢獻。

民進黨嗆告鄭麗文買通媒體說 國民黨：公布標案補助 別製造寒蟬

國民黨主席鄭麗文昨在中常會指「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」，民進黨要求收回言論道歉，否則提告。國民黨表示，執政黨面對質疑，不先說清楚、講明白，卻第一時間揚言提告，企圖以法律手段製造寒蟬效應、壓制監督聲音，這種作法不是在追求真相，而是在掩蓋問題。

【重磅快評】鈔能力買媒體？吳崢給民進黨戰清白的機會

國民黨主席鄭麗文在中常會上指稱「民進黨用鈔能力買通媒體」，民進黨發言人吳崢反擊指鄭造謠，將採取法律途徑讓真相大白。民進黨會不會提告？有待觀察，但綠媒拿政府大筆標案已非秘密，連閣揆卓榮泰都說若標案過度集中是政府的問題，社會大眾還真的期待吳崢去按鈴申告，放手讓司法好好查一查。

中東戰火衝擊 卓榮泰：石化產品優先內需 嚴查囤積哄抬

中東戰事未歇，行政院長卓榮泰今在院會中提出五點指示，包括國內生產的石化產品及原庫存，須優先供應國內產業需求，政府將協助民間石化業者，積極向海外取得其他供貨來源，同時針對囤貨、哄抬價格等不法行為嚴格查緝，並即時調節市場供需，全力確保物價穩定。

國安法公聽會律師點名李貞秀 內政部：面對邪惡軸心政權須具防衛能力

立法院內政委員會今針對國家安全法修法開第二場公聽會，會中不僅針對法規條文進行法律攻防，更有律師點名民眾黨立委李貞秀與民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯，認為境外敵對勢力滲透已成討論核心。內政部政務次長馬士元也說，台灣面對「邪惡軸心政權」必須具備防衛與反擊的能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。