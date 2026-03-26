中東戰火衝擊 卓榮泰：石化產品優先內需 嚴查囤積哄抬

中東戰事未歇，行政院長卓榮泰今在院會中提出五點指示，包括國內生產的石化產品及原庫存，須優先供應國內產業需求，政府將協助民間石化業者，積極向海外取得其他供貨來源，同時針對囤貨、哄抬價格等不法行為嚴格查緝，並即時調節市場供需，全力確保物價穩定。

卓榮泰指出，中東情勢變化快速，目前仍是非常緊張，過去政府全力投入護僑行動，並與當地國人密切聯繫，也積極要求把握3至6月的油氣供應；油價方面，政府為穩定物價吸收大部分民生負擔，在漲幅上做了最大調節，並透過行政院穩定物價小組跟各部會緊急應變小組關注各項指標變化。

卓榮泰續指，中東戰爭還在持續進行，國內也產生市場供應以及價格不穩定的狀況，對於石化產品進口價格相關問題，請各部會加強密切掌握，即時採取必要的因應措施，並給予各部會五點指示。

卓榮泰說明，第一，國內所生產的各項石化產品及原物料，必須優先供應國內產業以及供應鏈的需求；第二，請經濟部協助民間石化業者，積極向海外取得其他供貨來源，多元化的供給；第三，為維持原物料穩定供應，請法務部、經濟部及公平會分工合作，針對囤貨、哄抬價格等不法行為進行嚴格的查緝，並適時對外公布查緝結果，遏止不法行為。

卓榮泰說，第四，有關肥料供應，以及價格穩定，請農業部積極掌握各項資訊，並即時調節市場供需；第五，各項民生物資的供應，請經濟部、消保處、公平會、各相關部會密切注意價格波動，提高聯合稽查的密度和強度，並適時透過物價穩定機制處理，全力確保國內物價穩定。