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傳顏慧欣生前遭長官排擠 政院了解中：過去未接獲消息

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，陸續有匿名消息指出，她生前疑似受長官不當管理。行政院今日表示，對於各界關心的議題，目前已進行了解，但過去未接獲相關消息，而行政院長卓榮泰對顏離世感到心動不捨，將核頒一等功績獎章感念其長年對台灣的貢獻。

行政院今日舉行院會後記者會，媒體關注，日前傳出顏慧欣在經貿辦受到長官排擠，今日又有網友在社群匿名爆料，稱該名長官當眾否定與斥責其不同的專業觀點、要求屬下繞過顏慧欣直接將公文和資訊呈報該名長官，詢問相關描述是否已涉及霸凌，行政院是否立案調查？

行政院發言人李慧芝指出，卓揆與行政院副院長鄭麗君對顏慧欣的離開感到心痛不捨，除了感謝顏的付出，也在對美談判期間戮力完成國人交付給行政團隊的使命，值得全體國人給予最高肯定；卓揆將核頒一等功績獎章，感念顏長年以來橫跨歷任政府對台灣的貢獻，及台美關稅談判的卓著付出。

李慧芝表示，有關各界關注的議題，「我們已經進行了解」，卓揆於立法院備詢時也提及，這次談判團隊付出非常大的精力，希望同仁工作時保持身心健康，並保重身體。

媒體追問，行政院是否在顏慧欣生前即接獲申訴，預計何時能對外說明目前了解的情況。李慧芝回應時指出，她真的很難過對顏慧欣的離世，但並未在其生前聽到相關內容，「我們都已經進行了解當中」。

行政院長 鄭麗君 卓榮泰

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