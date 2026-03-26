國安法公聽會律師點名李貞秀 內政部：面對邪惡軸心政權須具防衛能力

立法院內政委員會今針對國家安全法修法開第二場公聽會，會中不僅針對法規條文進行法律攻防，更有律師點名民眾黨立委李貞秀與民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯，認為境外敵對勢力滲透已成討論核心。內政部政務次長馬士元也說，台灣面對「邪惡軸心政權」必須具備防衛與反擊的能力。

律師廖國翔一開場就點名，公聽會主題與李貞秀密切相關，直指內政委員會中竟有「中共指定的接班人」，並現場朗讀徐春鶯案的起訴書內容。他強調，2024年共諜案起訴人數已是三年前的三倍，顯示滲透已深入各角落，採行行政罰而非刑事罰是「侵害較小」的立法裁量，且事後仍受司法救濟，言論自由不應成為散播仇恨與鼓吹戰爭的工具，修法符合國際人權公約。

律師傅馨儀則援引德國2016年的「俄裔少女遭性侵」假新聞案例，說明不實訊息如何引發外交危機，並促成德國修法重罰未移除違法言論的平台。她認為，台灣面臨飛彈威脅，環境比德國更嚴峻，行政介入在應對即時國安威脅時，具備刑事程序所缺乏的即時性與比例原則。

律師陳麗玲則說，徐春鶯被起訴的主因僅是協會電話遭監聽，質疑在一中憲法下，正常的兩岸交流何罪之有。她也說，新黨青年遭限境六年最終無罪的案例，修法將導致嚴重寒蟬效應，且鼓吹戰爭定義模糊，連轉發自駕遊北京的視訊都可能受罰。

開南大學法律學院兼任副教授、前監察委員仉桂美表示，草案要求平台移除內容或封網，「百分之百是行政事前管制」，嚴重違反憲法比例原則，行政機關不應在非刑法領域中，自行增列外患罪的構成要件，這已嚴重脫離罪刑法定主義。

東吳政治學系退休教授謝政諭擔憂，修法思維回歸冷戰時期的「政治現實主義」與「麥卡錫主義」，可能導致萬人失業或被迫離境的歷史重演。他主張應採「建構主義」，透過良性規範與更大的民主來醫治民主問題，而非專制手段。

國民黨立委王鴻薇則質疑，鼓吹戰爭定義極度模糊，若影視劇、歌唱或網紅的政治諷刺言論，被行政機關認定為違法，將嚴重壓縮人民權益。政府不應以「大陸很可怕」作大帽子，無限制擴張行政權，讓每個人都可能被標籤為「中共同路人」，這與過去的白色恐怖並無二致。

馬士元則說，內政部追求的並非擴權，而是不能在面對威脅時「什麼都不做」，敵對政權運用的工具比冷戰時期更全面且具威脅性，台灣必須適度強化防衛武器，所謂「武力統治」或「侵略台灣」的言論不屬於受保障的言論自由。對岸已對台產生長臂管轄威脅，台灣面對此種「邪惡軸心政權」必須具備防衛與反擊的能力。

開南大學法律學院兼任副教授、前監察委員仉桂美表示，行政機關不應在非刑法領域中，自行增列外患罪的構成要件，這已嚴重脫離罪刑法定主義。記者張曼蘋／攝影