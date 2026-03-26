批「核廢料放你家」言論 王鴻薇：設置乾式貯存槽與世界接軌

重啟核電成發燒話題，經濟部長龔明鑫昨天談及台灣現階段重點是做好乾式貯存；國民黨立委王鴻薇表示，「乾式貯存槽」貯存廢棄燃料棒與世界各國核電廠一樣，這是與世界接軌，而重啟核電要耗費百億元以上，這絕非民進黨人士擦脂抹粉是備援電力，否則太不符成本。

立法院經委會昨邀經濟部與台電，提出「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府重啟核電三原則之歷年進度與現況說明」專題報告。談及核廢料處置時，龔明鑫表示，國際處理時程分為短期燃料池濕式貯存、中期採用乾式貯存及最終處置；目前全球僅芬蘭有最終處置場規畫，台灣現階段重點在於做好乾式貯存，也已成立專責辦公室啟動最終處置的長遠規畫。

王鴻薇指出，反核人士過去常常以所謂「核廢料放你家」的言論來反對核電，但世界上各國都利用「乾式貯存槽」來貯存廢棄燃料棒；龔明鑫也跟大家報告現在要來加緊設置「乾式貯存槽」，這其實跟世界其他國家核電廠相同，也是與世界接軌，如果反核團體繼續以「核廢料放你家」的言論來反對核電，那要不要看日本、韓國、美國及歐洲多國家，都是利用「乾式貯存槽」，再繼續爭論這點，完全與世界脫鉤。

王鴻薇還說，賴清德總統、行政院長卓榮泰都說，現在核二廠、核三廠延役是根據去年通過的「核管法」來依法行政，該法修正本來就讓40年已屆期的核電廠延役到最長60年，所以這一次重啟應該是延役，而非備援電力或過渡電力。

王鴻薇表示，因為重啟過程起碼要耗費百億元以上，若當作備援電力或過渡電力實在是不符成本，也不符合「核管法」修法精神，所以現在核二廠、核三廠重啟，目標當然是延役20年為目標，而非民進黨人士擦脂抹粉說只是備援電力，否則從法律、資源等來看都太浪費納稅錢。