柯文哲宣判倒數計時...一審有罪無罪將揭曉 全案偵審大事記看這裡！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等弊案，從檢方發動偵查後起訴，到台北地方法院判決歷時約一年半的時間，柯也陸續被羈押一年，期間歷經父喪，柯和律師團在法庭上則多次「槓上」檢察官，如今一審判決下午即將出爐，法院也要求柯到庭聽判，若貪汙罪判刑確定，也會影響未來總統路。

以下整理柯文哲捲入京華城、政治獻金、公益侵占等案偵辦及審理大事記：

●2024年5月2日

—台北地檢署分他字案以柯文哲為貪汙被告調查涉京華城案

●2024年8月12日

—檢方傳喚台北市前副市長彭振聲，訊後限制出境、出海、住居，並簽分他字案偵辦柯文哲政治獻金案

●2024年8月27日

—檢方在台中機場拘提台北市議員應曉薇

●2024年8月28日

—檢方搜索並約談威京集團主席沈慶京，並聲押禁見沈、應曉薇、應的助理吳順民

●2024年8月29日

—台北地院裁定應曉薇羈押禁見

●2024年8月30日

—法院裁定沈慶京、吳順民羈押禁見；檢方搜索並約談柯文哲、彭振聲、柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬

●2024年8月31日

—柯文哲拒絕檢察官夜間偵訊，被當庭逮捕並聲請提審被駁回；檢方聲押柯、彭振聲

●2024年9月2日

—台北地院裁定柯文哲無保請回，彭振聲羈押禁見

●2024年9月3日

—檢方針對柯文哲部分提抗告，隔日高等法院撤銷裁定發回更裁

●2024年9月5日

—台北地院開庭訊問後裁定柯文哲羈押禁見

●2024年9月13日

—北檢約談台北市前都發局長黃景茂，並以500萬元交保

●2024年9月27日

—檢方搜索約談台北市長前辦公室主任李文宗、鼎越開發前董事長朱亞虎，兩人被聲押禁見獲准

●2024年9月28日

—李文宗、朱亞虎被聲押禁見獲准

●2024年10月4日

—北檢聲請扣押京華城土地獲准

●2024年10月25日

—吳順民停押，以500萬元交保；檢方對柯文哲秘書許芷瑜發布通緝、函請外交部領事事務局廢止及註銷護照

●2024年11月1日

—台北地院裁定柯文哲延押

●2024年11月14日

—北檢證實聲請查扣木可公司相關帳戶共3883萬7712元獲准

●2024年11月22日

—朱亞虎認罪停押，以200萬元交保

●2024年12月26日

—北檢針對京華城案、政治獻金、公益侵占等案偵查終結，依貪汙治罪條例收賄、圖利、背信等罪起訴柯文哲等11人

●2024年12月27日

—台北地院裁定柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、應曉薇1500萬元、彭振聲500萬元、李文宗加保800萬元；檢方提抗告

●2024年12月29日

—高院撤銷柯文哲交保裁定發回更裁；台北地院改裁柯文哲7000萬元、沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬元交保

●2024年12月30日

—柯文哲湊齊交保金後獲釋

●2024年12月31日、2025年1月1日

—北檢第二度提抗告；高院再度撤銷交保裁定發回台北地院

●2025年1月2日

—台北地院裁定再度將柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗羈押禁見

●2025年1月12日

—柯文哲等四人提抗告，高院裁定駁回

●2025年1月22日

—因父親病危，柯文哲申請戒護探視獲准，並赴新竹台大醫院探望

●2025年1月23日

—台北地院首度開庭，傳喚台北市都市計畫委員會前執行秘書邵琇珮、彭振聲、李文宗

●2025年2月27日

—因父親2月17日過世，聲請解除禁見通信處分，法院裁准自2月27日至3月10日對柯母何瑞英、陳佩琪、柯妹柯美蘭等四人禁見

●2025年3月10日

—柯文哲在戒護下參加父親告別式；應曉薇首次被提訊至法院開庭，她否認犯罪

●2025年3月11日

—沈慶京首次被提訊至法院開庭，堅稱「我完全無罪」

●2025年3月20日

—柯文哲首度被提解開庭否認犯罪，淚灑法庭罵檢察官不要臉，唬他隨身碟有不雅片

●2025年3月24日

—北檢聲請勘驗柯文哲隨身硬碟「woman」資料夾

●2025年3月29日

—柯文哲血尿等身體不適而戒護就醫

●2025年4月1日

—柯文哲二度戒護就醫

●2025年4月2日

—柯文哲輸尿管結石造成左腎積水，戒護接受手術並住院

●2025年4月17日

—柯文哲出庭，拍桌再嗆檢察官疲勞偵訊；檢方聲請傳喚台北市議員苗博雅等人作證

●2025年5月13日

—柯文哲出庭詰問證人朱亞虎，並哽咽替李文宗喊冤「冤獄9個月」

●2025年5月15日

—法院傳喚台北市前副市長林欽榮作證

●2025年5月21日

—法院傳喚苗博雅出庭作證

●2025年5月22日

—台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證，與柯文哲昔日長官部屬針鋒相對

●2025年5月27日

—法院傳喚台北市都市計畫委員會前執行秘書劉秀玲作證

●2025年5月29日

—邵琇珮被台北地院傳喚作證，稱自己偵訊時用字不精準、思慮不周

●2025年6月3日

—邵琇珮二度赴法院作證

●2025年6月5日

—法院當庭勘驗柯文哲編號「A1-37」隨身硬碟、柯與應曉薇便當會光碟；沈慶京身體不適而送醫

●2025年7月1日

—彭振聲妻子墜樓身亡，原定勘驗彭偵訊光碟喊卡，改勘驗朱亞虎偵訊影像

●2025年7月3日

—時任台北市都市計畫委會委員兼府會聯絡人蔡立睿、台北市都市發展局都市設計科長林芝羽作證

●2025年7月8日

—台北市都市計畫委員會前技正胡方瓊、前技士邱泰棋作證

●2025年7月10日

—台北地院勘驗專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議等錄音光碟

●2025年7月17日

—時任威京集團法務經理陳俊源、東森集團總裁王令麟出庭作證

●2025年7月21日

—法院裁定李文宗2000萬元、沈慶京1.8億元交保

●2025年7月22日

—法院傳喚台北市政府都市發展局規劃科科長楊智盛作證

●2025年7月24日

—彭振聲歷經喪妻後出庭，情緒未平復喊「主持4次都委會造成家破人亡」，法院仍暫停讓他作證

●2025年8月7日

—法院傳喚台北市政府副秘書長李得全、台北市前副市長黃珊珊作證；柯文哲休庭丟水杯、撒卷宗、爆粗口痛罵檢察官

●2025年8月12日

—台北地院傳喚基隆市副市長邱佩琳、柯文哲的台北市長辦公室前主任謝明珠作證

●2025年8月14日

—時任台北市都市計畫委員會委員、政治大學地政學系教授白仁德作證；陳佩琪衝向法檯朝法官怒吼

●2025年8月19日

—「博奕教父」陳盈助機要邱清章、台北市政府參事陳志銘、和泰大金執行長黃海清作證

●2025年8月28日

—法院勘驗彭振聲偵訊認罪錄影光碟

●2025年9月2日

—彭振聲赴台北地院出庭作證，稱「檢察官說是圖利我就認罪」

●2025年9月4日

—法院開具保停押訊問庭，柯文哲泣訴睡馬桶邊、要推動考上司法官先關一周

●2025年9月5日

—台北地院裁定柯文哲7000萬元交保、應曉薇3000萬元交保，皆須接受科技設備監控

●2025年9月8日

—柯文哲湊齊交保金獲釋，批賴清德「為何讓國家四分五裂」，問檢察官「查一年，查到什麼！」

●2025年9月9日

—法院傳喚時任都委會委員的文化大學教授徐國城作證

●2025年9月11日

—民眾黨秘書長周榆修、木可公關公司女員工李婉萱作證

●2025年9月12日

—高院審理檢方抗告柯文哲交保案，裁定撤銷裁定發回更裁

●2025年9月15日

—台北地院重開訊問庭後，再度裁定柯文哲7000萬元交保

●2025年9月16日

—法院傳喚李文宗出庭作證

●2025年9月25日

—沈慶京出庭作證

●2025年9月30日

—應曉薇出庭作證

●2025年10月2日

—法院傳喚黃景茂作證

●2025年10月7日

—柯文哲由被告轉證人接受檢、辯詰問

●2025年10月9日

—法院開庭審理檢察官聲請扣押京華城土地案

●2025年10月17日

—傳喚勤業眾信會計師事務所會計師范有偉、威京集團主席沈慶京的友人徐文鑫作證

●2025年10月21日

—黃珊珊為柯文這政治獻金案出庭作證

●2025年10月22日

—年代集團創辦人邱復生為柯文哲公益侵占案出庭作證

●2025年10月28日

—法院傳喚尼奧、時樂公司負責人戴利玲、台北市都發局前局長張景森作證

●2025年10月30日

—吳順民出庭作證、勘驗檢察官林俊言偵訊黃景茂的光碟

●2025年12月2日

—柯文哲聲請辯論程序、宣判錄音、錄影直播，被法院駁回

●2025年12月11日

—法院提示證據、行言詞辯論程序

●2025年12月18日

—威京集團財務理張志澄、吳順民部分率先辯論終結

●2025年12月24日

—全案辯論終結，合議庭諭知柯文哲、沈慶京、應曉薇宣判日應到庭

●2026年3月26日

—台北地院一審宣判