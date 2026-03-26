鄭麗文遭指曾連署台獨綱領 國民黨：執政沒半步 翻舊帳很專業

民進黨主席賴清德於中執會指國民黨主席鄭麗文曾是1996年「台灣獨立運動的新世代綱領」的連署人之一。國民黨今指出，鄭麗文因對國際政治、對兩岸關係，以及對台灣安全現實的了解，充分體會到台獨是一條走不通的死路，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，回到中華民國憲政架構，跟著國民黨走向兩岸和平的正道。

國民黨指出，賴清德在國家定位與兩岸議題上的說法一再反覆，從自稱「務實台獨工作者」，到宣稱「台灣已是主權獨立國家，不必另行宣布」，甚至形容「中華民國憲法」是災難，事後再修正，立場前後矛盾，社會早有公評。

此外，賴清德對兩岸關係的定位同樣搖擺，一方面主張「互不隸屬」，另方面又強調「維持現狀」、「避免衝突」，從強硬到收斂反覆切換，顯示其路線隨情境調整，如此自相矛盾的論述，不僅無法建立政策可信度，更讓國家方向陷入不確定與風險中。

國民黨表示，鄭麗文一再重申國民黨堅持「九二共識、反台獨」的兩岸路線就是充分認知，中華民國憲法的兩岸定位才是和平的保障。

國民黨指出，從前總統陳水扁到歷任民進黨領導人，都曾以不同方式承認「無法宣布台獨」或「不必另行宣布」，顯示相關主張本就無法落實。民進黨一方面承認現實，一方面又持續操作台獨議題動員支持，才是真正的自我矛盾。

國民黨表示，鄭麗文已再三呼籲，以「九二共識」、「反對台獨」作為兩岸恢復對話的基礎，目標是降低衝突風險、避免戰爭，確保台灣安全與區域穩定。這是負責任的路線，也是多數民意期待的方向。

國民黨批評，賴清德不要因為自己推翻民進黨「非核家園」神主牌，在黨內外壓力之下左支右絀，就試圖透過翻舊帳來轉移焦點。當前能源政策反覆、兩岸局勢升溫、經濟壓力沉重，人民關心的是解方，而不是政治橋段。執政沒半撇，翻舊帳很專業，這樣的政治操作，人民看得很清楚。