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京華城案將宣判 柯文哲步出家門神情輕鬆「上工上工」
台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲刑度備受關注，判決結果也將牽動其未來政治生涯。柯文哲約上午10時30分步出家門，並且搭車前往民眾黨中央黨部開會，預計稍晚將與民眾黨主席黃國昌等人共同轉往台北地方法院聽判。
京華城案將在今天下午2時30分一審宣判，台北地方法院先前諭知被告柯文哲、應曉薇、沈慶京及李文宗等人到庭聽判，柯文哲約在上午10時30分步出家門，隨後搭車前往民眾黨中央黨部開會。由於黃國昌具有律師身分，兩人預料將討論相關司法攻防。
面對媒體詢問「是否有睡好」、「是否擔心法院判決結果」、「是否擔心被判10年以上」等問題，柯文哲僅說還好還好，「來來來，上工上工。」
2024年12月26日，台北地檢署以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。2025年12月24日，京華城案辯論終結，台北地方法院將在今天進行一審宣判，並且諭知被告柯文哲、應曉薇、沈慶京及李文宗等多名被告到庭。
根據台北地檢署起訴書內容，全案分為4大區塊，包括「京華城土地違法容積獎勵案」、「政治獻金公益侵占案」、「挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案」及「政治獻金專戶申報不實案」。如果被判處超過10年有期徒刑，柯文哲確定無緣角逐2028年總統大選。
針對京華城案一審判決，民眾黨昨天發布採訪通知，柯文哲與其委任律師團、黃國昌今天將在宣判後舉行記者會，地點為台大醫院國際會議中心。
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