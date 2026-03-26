大力投資AI 賴總統：讓台灣在半導體產業持續發揮優勢

賴清德總統出席「鍍晶的心臟-AI台灣國家隊論壇暨紀錄片首映典禮」，大談AI政策，提到預計在2040年前培育出50萬名AI應用人才，透過AI算力中心、資料中心等，期盼均衡台灣的AI發展；賴總統點名著重研發矽光子、量子運算和機器人等三關鍵技術，讓台灣跟各國的連結更有效率，以人體為比喻，就是台灣這顆心臟打出的晶片，在血管流通更加順暢，讓台灣在半導體產業持續發揮優勢。

賴總統表示，台灣近年的經濟成就受惠於高科技產業，台灣的IC設計市占全球第三、晶圓製造和封裝測試都是全球第一，光是今年，台灣半導體的產值可達新台幣7.7兆元，足見台灣在AI世代的國際重要性；身為總統，他的使命就是讓台灣無可取代，延續台灣在下一個世代的競爭優勢。

賴總統提到他的AI新十大建設，預計在2040年前培育出50萬名AI應用人才，打造AI算力中心、資料中心等，期盼均衡台灣的AI發展，並著重三關鍵技術領域；對外，政府吸引外資來台，目前，輝達、超微、亞馬遜、谷歌等大型公司都分別落腳台灣或強化跟台灣的合作。

針對台美關稅貿易談判，賴總統說，其中232條款所規範的高科技商品，台灣已確定取得優惠待遇，加上已簽署的台美21世紀貿易倡議、經濟安全共同聯合聲明等，「台灣已經融入了美國主導的非紅供應鏈當中；台灣是制度性地在未來全球的供應鏈上，可以持續發揮並確保台灣的競爭優勢。」