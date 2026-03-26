快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：鼓吹戰爭恐引連鎖效應 言論自由不能讓國安無限退讓

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陸委會法政處長周鳴瑞今口頭報告時表示，鼓吹戰爭言論對國家主權維護及社會秩序維持的傷害恐有連鎖效應，言論擴散致民心不穩，不能因保障言論自由，就讓國安需求無限退讓。記者張曼蘋／攝影
陸委會法政處長周鳴瑞今口頭報告時表示，鼓吹戰爭言論對國家主權維護及社會秩序維持的傷害恐有連鎖效應，言論擴散致民心不穩，不能因保障言論自由，就讓國安需求無限退讓。記者張曼蘋／攝影

行政院會去年底通過國家安全法修正草案，立法院內政委員會今辦第二場國安法修法公聽會。陸委會表示，鼓吹戰爭言論對國家主權維護及社會秩序維持的傷害恐有連鎖效應，言論擴散致民心不穩，不能因保障言論自由，就讓國安需求無限退讓。院版草案是為接軌國際規範、補強現行法規漏洞的必要舉措。

陸委會法政處長周鳴瑞今口頭報告時表示，相關行政行為均符法定程序及權力分立原則，「單純政治意見表達」是公民基於對公共事務關心，評論、建議或立場宣示，屬於憲法保障言論自由範疇；但基於公政公約第20條要求以法律禁止鼓吹戰爭之言論，是行政院版國安法修正草案以「公開鼓吹、倡議或支持」為要件，行為人倘主觀上對實施相關行為有認知、客觀上有具體行為，即已構成違反規定，並非單純意見表達之範疇。

周鳴瑞表示，行政罰的設置是針對此類具備「危害意圖」的公開行為進行即時管理，確保國家安全防護網的有效性。相關行政處分均須依據具體事證並符合行政程序法之正當程序，受處分者亦得依法提起訴願及行政訴訟，由司法機關進行最終實質審查，確保行政權行使界線，並無行政權僭越司法權疑慮。

周鳴瑞指出，有鑒於當前境外勢力滲透手法日益複雜且多元，傳統刑事門檻有其偵審上的侷限性，難以應對快速變遷的複合式威脅。院版草案增設行政罰係為填補現行法制的真空地帶，針對尚未達刑事犯罪門檻但足以干擾社會穩定行為，提供政府適當的處置工具。此舉能有效精準切斷滲透鏈，確保國家主權與社會安定。

周鳴瑞認為，雖司法院釋字第445號及第644號解釋強調限制言論應以「明顯而即刻之危險」為衡量標準，然鼓吹戰爭言論對國家主權維護及社會秩序維持的傷害恐有連鎖效應，言論擴散致民心不穩、社會不安，從而導致具體實害發生。若能透過修法增訂更為具體、明確的客觀構成要件，不僅能落實釋憲精神，更能及早築起民主社會之防禦網。

周鳴瑞表示，維護國家安全與保障言論自由並非互斥，而是相輔相成之憲法價值 。不能因為保障言論自由，就讓國安需求無限退讓。透過法律制度的與時俱進，能更精準的界定權利行使之邊界。院版草案是為接軌國際規範、補強現行法規漏洞之必要舉措。

行政院會去年底通過國家安全法修正草案，立法院內政委員會今辦第二場國安法修法公聽會。記者張曼蘋／攝影
行政院會去年底通過國家安全法修正草案，立法院內政委員會今辦第二場國安法修法公聽會。記者張曼蘋／攝影

國家安全 言論自由 國安

延伸閱讀

民團：兒虐、數位暴力 法律待補強

在野黨版國防特別條例未列AI、無人機 賴總統籲通過院版

FCC愛國監管？侵蝕新聞自由

兒少權法15年未修！民團：難因應新型態網路霸凌、個資外洩

相關新聞

柯文哲2028總統大夢 若是「這幾種」判法就說拜拜

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地方法院訂今天下午2時30分宣判；柯至今是代表民眾黨2028年爭逐總統大位的有可能人選，合議庭對柯如何判決？攸關柯政治大位前途有無。

過世岳父帳簿都被拿去查...柯文哲嘆：民主化30年怎會出這種事

民眾黨前主席柯文哲被指涉入京華城案，台北地方法院今天14時30分宣判；柯文哲近日接受聯合報專訪時不滿表示，台北地檢署搜索僅是為了找資料編故事，再勾結媒體變成政治打手；柯文哲更批評，連他早已死去的岳父帳簿都要被拿去查，「台灣民主化30年，怎麼會出現這種事情？」

美國計畫與盟友共同發展核能 指與台灣的合作符合政策

美國國務院負責軍控和國際安全的副國務卿迪南諾（Thomas G. DiNanno）日前指出，美國已經準備好與其他國家合作發展民用核能，他25日表示，他認為美國與台灣的合作也符合這項政策。

鄭麗文遭指曾連署台獨綱領 國民黨：執政沒半步 翻舊帳很專業

民進黨主席賴清德於中執會指國民黨主席鄭麗文曾是1996年「台灣獨立運動的新世代綱領」的連署人之一。國民黨今指出，鄭麗文因對國際政治、對兩岸關係，以及對台灣安全現實的了解，充分體會到台獨是一條走不通的死路，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，回到中華民國憲政架構，跟著國民黨走向兩岸和平的正道。

京華城案將宣判 柯文哲步出家門神情輕鬆「上工上工」

台北地方法院今天一審宣判京華城案，民眾黨前主席柯文哲刑度備受關注，判決結果也將牽動其未來政治生涯。柯文哲約上午10時30分步出家門，並且搭車前往民眾黨中央黨部開會，預計稍晚將與民眾黨主席黃國昌等人共同轉往台北地方法院聽判。面對媒體詢問「是否有睡好」、「是否擔心法院判決結果」、「是否擔心被判10年以上」等問題，柯文哲僅說還好還好，「來來來，上工上工。」

京華城基地停工....卻因一原因還在拆地下室 鼎越也要再補件

京華城案今天下午宣判，其中20%容積獎勵爭議，鼎越去年4月主動向北市府申請都審變更，暫緩實施20%爭議容積，暫時降至728%，並非取消，但北市都發局去年兩度函請補正圖說，迄今尚未再送件。另，土地因遭扣押，停工中，但基於安全考量，地下室B1、B2樓板拆除作業進行中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。