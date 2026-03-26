陸委會：鼓吹戰爭恐引連鎖效應 言論自由不能讓國安無限退讓

行政院會去年底通過國家安全法修正草案，立法院內政委員會今辦第二場國安法修法公聽會。陸委會表示，鼓吹戰爭言論對國家主權維護及社會秩序維持的傷害恐有連鎖效應，言論擴散致民心不穩，不能因保障言論自由，就讓國安需求無限退讓。院版草案是為接軌國際規範、補強現行法規漏洞的必要舉措。

陸委會法政處長周鳴瑞今口頭報告時表示，相關行政行為均符法定程序及權力分立原則，「單純政治意見表達」是公民基於對公共事務關心，評論、建議或立場宣示，屬於憲法保障言論自由範疇；但基於公政公約第20條要求以法律禁止鼓吹戰爭之言論，是行政院版國安法修正草案以「公開鼓吹、倡議或支持」為要件，行為人倘主觀上對實施相關行為有認知、客觀上有具體行為，即已構成違反規定，並非單純意見表達之範疇。

周鳴瑞表示，行政罰的設置是針對此類具備「危害意圖」的公開行為進行即時管理，確保國家安全防護網的有效性。相關行政處分均須依據具體事證並符合行政程序法之正當程序，受處分者亦得依法提起訴願及行政訴訟，由司法機關進行最終實質審查，確保行政權行使界線，並無行政權僭越司法權疑慮。

周鳴瑞指出，有鑒於當前境外勢力滲透手法日益複雜且多元，傳統刑事門檻有其偵審上的侷限性，難以應對快速變遷的複合式威脅。院版草案增設行政罰係為填補現行法制的真空地帶，針對尚未達刑事犯罪門檻但足以干擾社會穩定行為，提供政府適當的處置工具。此舉能有效精準切斷滲透鏈，確保國家主權與社會安定。

周鳴瑞認為，雖司法院釋字第445號及第644號解釋強調限制言論應以「明顯而即刻之危險」為衡量標準，然鼓吹戰爭言論對國家主權維護及社會秩序維持的傷害恐有連鎖效應，言論擴散致民心不穩、社會不安，從而導致具體實害發生。若能透過修法增訂更為具體、明確的客觀構成要件，不僅能落實釋憲精神，更能及早築起民主社會之防禦網。

周鳴瑞表示，維護國家安全與保障言論自由並非互斥，而是相輔相成之憲法價值 。不能因為保障言論自由，就讓國安需求無限退讓。透過法律制度的與時俱進，能更精準的界定權利行使之邊界。院版草案是為接軌國際規範、補強現行法規漏洞之必要舉措。