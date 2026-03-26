盧秀燕晚間北上參加台灣美國商會晚宴 重申「要爭取招商引資」

台中市長盧秀燕3月中訪美，今天晚上又將赴台北參加台灣美國商會的謝年飯晚宴。盧表示，美國商會是中部地區所有製造業的前兩大買家之一，台中許多重要產業的商品都會通過美商銷往美國，她擔任市長後只要時間許可，都會參加謝年飯，爭取招商引資。

盧秀燕今天赴議會備詢，會前受訪表示，美商謝年飯是非常重要的活動，該商會是中台灣所有製造業前兩大的買家，舉例來說，台中的半導體、晶圓、晶片、自行車、航太、光學、工具機、機械五金等等，美商都是重要的採購方，因此她對美商在台灣的經濟活動非常關心。

盧秀燕說，美商每年的謝年飯只要時間許可，她幾乎都會參加，今年是第四年參加，且疫情期間謝年飯較未舉行，疫情後她本人都會參加，目的就是要爭取招商引資，希望美商更多採購中台灣、尤其是台中製造業的商品。

盧秀燕預計今天晚上6時半在台北萬豪酒店，參加台灣美國商會2026謝年飯晚宴。