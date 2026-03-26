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盧秀燕晚間北上參加台灣美國商會晚宴 重申「要爭取招商引資」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今天晚上將北上參加台灣美國商會的謝年飯晚宴，她表示美商是中台灣前兩大的買家之一，要爭取招商引資，希望對方更多採購台中的商品。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天晚上將北上參加台灣美國商會的謝年飯晚宴，她表示美商是中台灣前兩大的買家之一，要爭取招商引資，希望對方更多採購台中的商品。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕3月中訪美，今天晚上又將赴台北參加台灣美國商會的謝年飯晚宴。盧表示，美國商會是中部地區所有製造業的前兩大買家之一，台中許多重要產業的商品都會通過美商銷往美國，她擔任市長後只要時間許可，都會參加謝年飯，爭取招商引資。

盧秀燕今天赴議會備詢，會前受訪表示，美商謝年飯是非常重要的活動，該商會是中台灣所有製造業前兩大的買家，舉例來說，台中的半導體、晶圓、晶片、自行車、航太、光學、工具機、機械五金等等，美商都是重要的採購方，因此她對美商在台灣的經濟活動非常關心。

盧秀燕說，美商每年的謝年飯只要時間許可，她幾乎都會參加，今年是第四年參加，且疫情期間謝年飯較未舉行，疫情後她本人都會參加，目的就是要爭取招商引資，希望美商更多採購中台灣、尤其是台中製造業的商品。

盧秀燕預計今天晚上6時半在台北萬豪酒店，參加台灣美國商會2026謝年飯晚宴。

製造業 台中 美國商會 盧秀燕

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