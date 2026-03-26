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柯文哲京華城案今宣判 吳宗憲批偵查外流、押人取供、無限抗告3亂象

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報資料照片

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地方法院今天下午宣判。國民黨立委吳宗憲今說，不管結果如何，司法要中立，絕不能淪為政治工具，批評近年對政治人物案件，常發生偵查外流、羈押變成押人取供、抗告成程序施壓。

吳宗憲說，這幾年從柯文哲、林姿妙高虹安，到高金素梅案。每一案背景事實不同，但人民都會看到，偵查內容不斷外流、媒體先講完一輪及人還沒判，社會已經被引導出結論；當偵查不公開變成「媒體最公開」，名嘴講得好像有參與辦案。羈押變成工具、抗告變成武器，司法還是中立的司法嗎？最可怕的是人民開始懷疑，判決之前劇本是不是早就寫好了？連法官、檢察官體系內部，都開始出現質疑聲浪。

此外，吳宗憲也質疑，法院如果裁定不羈押，檢察官可以一再抗告、反覆挑戰，程序來來回回，最後承辦法官只能無奈表示「尊重審級制度」，無限抗告就是無限施壓。

吳宗憲強調，他做過20年檢察官，起訴代表證據已經查清楚，羈押理由就應該在法庭上一次講清楚，並說服法官，押或不押尊重法官。但現在制度慢慢變質。羈押讓人懷疑成了「押人取供」的工具；偵查不公開變成選擇性公開；抗告制度變成程序施壓。

吳宗憲說，他已提出修法，起訴後如果法官裁定不羈押，檢察官不能無止境地一再抗告；羈押理由在起訴時，就一次說清楚；不再讓程序無限循環，造成對法官施壓等。

民眾黨 高虹安 吳宗憲 柯文哲 京華城案 林姿妙 高金素梅

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