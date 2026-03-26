被鄭麗文指用鈔票買通媒體 民進黨要告了：惡意造謠 立即道歉

國民黨主席鄭麗文指「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」。民進黨發言人吳崢26日嚴正駁斥，稱鄭麗文相關指控子虛烏有，請立即收回言論並且公開道歉，民進黨將採取法律途徑，讓真相大白。

吳崢表示，鄭麗文上任以來爭議不斷，連自家人都看不下去，但對於國民黨家務事，民進黨一點興趣都沒有。然而，現今又傳出鄭麗文左右手、國民黨副主席有道德操守、甚至財務疑慮，又多次代表國民黨與中共官方交流，是否適任國會最大黨副主席，社會自有公評。

吳崢強調，鄭麗文身為黨主席，面對自家黨內爭議，處理方式竟是轉頭向民進黨潑髒水，以惡意造謠的虛構言論，來轉移焦點，行徑令人不齒。請鄭麗文不要凡事賴給清德，立刻收回造謠言論並且公開道歉，本黨將採取法律途徑，讓真相大白。