快訊

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

讓民眾上街是送死！川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲諷「科幻小說」 北檢起訴書控積極接觸財團求資源

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨創黨主席柯文哲深陷貪汙圖利、收賄、公益侵占、背信等4大罪狀，台北地檢署的起訴書被戲稱是「科幻小說」起訴書除指控犯罪外，並敘述柯自為求連任台北市長起，轉變從政風格，打破反商形象，積極接觸財團尋求支持，即使在總統大選失利後，仍持續向政二代、富二代等族群尋求資源。

柯文哲2014年起，從台大外科醫師踏入政壇，以政治素人之姿參選首都市長，又連任市長，政治理念是開放政府、全民參與及公開透明，這股「白色力量」一路吸引小草支持者厚愛；柯文哲2024年9月被控涉京華城弊案，身陷囹圄，一審審理中7千萬元重金交保。

柯文哲上周在Youtube頻道節目駁稱，北檢科幻巨作「柯文哲起訴書」作者是台北地檢署。來賓民眾黨主席黃國昌表示，科幻小說最起碼有推理、邏輯、講求證據，北檢起訴書從頭到尾是「東拼西湊」湊故事。

柯文哲指此案是典型騙票搜索，檢方搜索手機、USB再去找資料編故事，且檢方在延押時，指控他在京華廣場動土典禮，沈慶京「現場交付」1500萬元，但台北市長維安規格高，他出席典禮時被媒體、警力包圍怎可能交付？直至檢方起訴時，起訴書記載「2022年10月19至同年11月1日間『某時地』親自收受沈慶京交付的現金1500萬元匯款」，柯稱「某時地」會跟「莫須有」一樣有名。

北檢起訴書指控4大罪狀外，鋪陳描述柯文哲接觸財團，為求連任台北市長，在親信友人建議下「破除反商形象」開啟拉攏財團序幕，積極尋求支持，建立往來管道。

起訴書表示，2018年11月柯文哲在市長室與沈慶京親自碰面，蔡壁如交代李文宗陪同；又同年12月台北上海城市論壇中，安排沈慶京、力晶集團董事長黃崇仁等人列席主桌，這時，柯積極拉攏沈慶京等企業財團人士，建構往來管道。

起訴指控，柯文哲為「厚植」政治資源「密訪」沈慶京，柯連任市長後，與沈慶京互動頻繁，透過助理許芷瑜（橘子、通緝中）安排相關行程，如到威京集團、陶朱隱園與沈用餐，市長室不避嫌接見等。

柯涉政治獻金公益侵占與背信罪，檢方提到柯文哲從政歷程，引用柯文哲過去名言「現在的政商關係非常高雅，都是用刀叉在吃人肉」反諷，並指柯在市長任內，延攬財團二、三代進入市長室「實習」；總統大選失利後，仍持續從政二代、富二代下手，反向影響其政商界父母，促使政商界有力人士支持他。

檢方痛批，柯利用市長權勢使北市府文官忌憚、屈從己意，奉上屬於台北市市民所共享、高達百億利益的容積獎勵，以冀求財團雄厚金錢實力支持，進而收受共1710萬元賄賂，恰與其所自許的清廉、勤政原則背道而馳。

檢方引用古希臘哲學家柏拉圖名言「有權力後如何行使，是衡量一個人最好的標準」指控柯文哲身為民眾黨主席，無視法令，將他人與民眾黨的捐款600萬挪用於己，或以商業交易行為的外衣，掏空政治獻金6234萬餘元。貪汙收賄求刑15年、公益侵占求刑5年、木可公司公益侵占求刑6年、對眾望基金會背信罪求刑2年6月，共求刑28年6月。

威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 民眾黨 北檢 京華城案

延伸閱讀

不到案就拘提！法官3個月前命柯文哲今下午出庭聽判

過世岳父帳簿都被拿去查...柯文哲嘆：民主化30年怎會出這種事

柯文哲涉京華城案今宣判 衝擊台灣未來政治版圖

柯文哲批檢方 已故岳父帳簿都要查

相關新聞

過世岳父帳簿都被拿去查...柯文哲嘆：民主化30年怎會出這種事

民眾黨前主席柯文哲被指涉入京華城案，台北地方法院今天14時30分宣判；柯文哲近日接受聯合報專訪時不滿表示，台北地檢署搜索僅是為了找資料編故事，再勾結媒體變成政治打手；柯文哲更批評，連他早已死去的岳父帳簿都要被拿去查，「台灣民主化30年，怎麼會出現這種事情？」

馬辦風波…鄭麗文：國民黨要團結 不讓外界看笑話

馬英九基金會鬧「家變」，前總統馬英九前天直指有財政紀律的問題，他六親不認，將送司法調查。國民黨副主席蕭旭岑昨天出面回應表示，之所以產生誤解，最關鍵是馬前總統「都忘記了」，「我很心酸、很無奈」，馬前總統指控他背信，那是不可能的，「我什麼事情都跟他報告」。

被鄭麗文指用鈔票買通媒體 民進黨要告了：惡意造謠 立即道歉

國民黨主席鄭麗文指「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」。民進黨發言人吳崢26日嚴正駁斥，稱鄭麗文相關指控子虛烏有，請立即收回言論並且公開道歉，民進黨將採取法律途徑，讓真相大白。

不只再只有三戰 內政部：陸對我增兩新戰法 代理人在台張牙舞爪

立法院內政委員會今辦第二場國安法修法公聽會，內政部政務次長馬士元今表示，目前中國對台灣除以往「三戰」，還多了「錯位戰」、「侵蝕戰」兩個新的戰法，敵方的代理人在台灣張牙舞爪。他更直指，對岸本質上就是法西斯納粹政權，常常一本正經說瞎話；而國安法修法就是要讓敵人的攻擊成本提高。

美國計畫與盟友共同發展核能 指與台灣的合作符合政策

美國國務院負責軍控和國際安全的副國務卿迪南諾（Thomas G. DiNanno）日前指出，美國已經準備好與其他國家合作發展民用核能，他25日表示，他認為美國與台灣的合作也符合這項政策。

柯文哲諷「科幻小說」 北檢起訴書控積極接觸財團求資源

民眾黨創黨主席柯文哲深陷貪汙圖利、收賄、公益侵占、背信等4大罪狀，台北地檢署的起訴書被戲稱是「科幻小說」起訴書除指控犯罪外，並敘述柯自為求連任台北市長起，轉變從政風格，打破反商形象，積極接觸財團尋求支持，即使在總統大選失利後，仍持續向政二代、富二代等族群尋求資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。