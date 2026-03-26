柯文哲諷「科幻小說」 北檢起訴書控積極接觸財團求資源

民眾黨創黨主席柯文哲深陷貪汙圖利、收賄、公益侵占、背信等4大罪狀，台北地檢署的起訴書被戲稱是「科幻小說」起訴書除指控犯罪外，並敘述柯自為求連任台北市長起，轉變從政風格，打破反商形象，積極接觸財團尋求支持，即使在總統大選失利後，仍持續向政二代、富二代等族群尋求資源。

柯文哲2014年起，從台大外科醫師踏入政壇，以政治素人之姿參選首都市長，又連任市長，政治理念是開放政府、全民參與及公開透明，這股「白色力量」一路吸引小草支持者厚愛；柯文哲2024年9月被控涉京華城弊案，身陷囹圄，一審審理中7千萬元重金交保。

柯文哲上周在Youtube頻道節目駁稱，北檢科幻巨作「柯文哲起訴書」作者是台北地檢署。來賓民眾黨主席黃國昌表示，科幻小說最起碼有推理、邏輯、講求證據，北檢起訴書從頭到尾是「東拼西湊」湊故事。

柯文哲指此案是典型騙票搜索，檢方搜索手機、USB再去找資料編故事，且檢方在延押時，指控他在京華廣場動土典禮，沈慶京「現場交付」1500萬元，但台北市長維安規格高，他出席典禮時被媒體、警力包圍怎可能交付？直至檢方起訴時，起訴書記載「2022年10月19至同年11月1日間『某時地』親自收受沈慶京交付的現金1500萬元匯款」，柯稱「某時地」會跟「莫須有」一樣有名。

北檢起訴書指控4大罪狀外，鋪陳描述柯文哲接觸財團，為求連任台北市長，在親信友人建議下「破除反商形象」開啟拉攏財團序幕，積極尋求支持，建立往來管道。

起訴書表示，2018年11月柯文哲在市長室與沈慶京親自碰面，蔡壁如交代李文宗陪同；又同年12月台北上海城市論壇中，安排沈慶京、力晶集團董事長黃崇仁等人列席主桌，這時，柯積極拉攏沈慶京等企業財團人士，建構往來管道。

起訴指控，柯文哲為「厚植」政治資源「密訪」沈慶京，柯連任市長後，與沈慶京互動頻繁，透過助理許芷瑜（橘子、通緝中）安排相關行程，如到威京集團、陶朱隱園與沈用餐，市長室不避嫌接見等。

柯涉政治獻金公益侵占與背信罪，檢方提到柯文哲從政歷程，引用柯文哲過去名言「現在的政商關係非常高雅，都是用刀叉在吃人肉」反諷，並指柯在市長任內，延攬財團二、三代進入市長室「實習」；總統大選失利後，仍持續從政二代、富二代下手，反向影響其政商界父母，促使政商界有力人士支持他。

檢方痛批，柯利用市長權勢使北市府文官忌憚、屈從己意，奉上屬於台北市市民所共享、高達百億利益的容積獎勵，以冀求財團雄厚金錢實力支持，進而收受共1710萬元賄賂，恰與其所自許的清廉、勤政原則背道而馳。

檢方引用古希臘哲學家柏拉圖名言「有權力後如何行使，是衡量一個人最好的標準」指控柯文哲身為民眾黨主席，無視法令，將他人與民眾黨的捐款600萬挪用於己，或以商業交易行為的外衣，掏空政治獻金6234萬餘元。貪汙收賄求刑15年、公益侵占求刑5年、木可公司公益侵占求刑6年、對眾望基金會背信罪求刑2年6月，共求刑28年6月。