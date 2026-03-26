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柯文哲2028總統大夢 若是「這幾種」判法就說拜拜

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。本報資料照片 葉信菉
民眾黨前主席柯文哲。本報資料照片 葉信菉

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地方法院訂今天下午2時30分宣判；柯至今是代表民眾黨2028年爭逐總統大位的有可能人選，合議庭對柯如何判決？攸關柯政治大位前途有無。

總統副總統選舉罷免法第26條對總統能否參選有消極資格規定，規定「曾犯貪汙罪經有罪判決確定」、或不論罪名「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」者不得登記參選。

合議庭如果判柯違背職務收賄有罪，法律規定刑度是10年以上有期徒刑，柯認不認罪，刑期都會10年起跳，柯直接與「總統夢」說拜拜。

第二種浮動情形是收賄無罪、但圖利有罪。圖利罪刑度是5年以上有期徒刑，刑法規定單一有期徒刑上限原則上為15年，合議庭如將圖利罪判成10年、10年以上刑期，柯還是不能登記參選總統，少於此不受影響。

此外，柯文哲被控的公益侵占罪，可處1年以上7年以下有期徒刑，單純侵占被判有罪，不至於阻礙柯的參選之路，不過，柯仍有背信罪纏身，背信罪刑度是5年以下有期徒刑，背信加上侵占有罪再訂應執行刑，有可能判成破10年刑期。

再者，圖利罪有罪卻「輕判」，若進一步搭配公益侵占、背信罪都有罪或任一罪有罪，於訂應執行之後，柯文哲的刑度也有可能超過有期徒刑10年，到底柯會不會與大位絕緣？宣判就見分曉。

訂應執行刑原則，是訂出「小於數罪總和刑期、大於最低或次低刑期」，量刑變化多；最高法院曾作過判決，法官是否訂應執行刑，可等其他案件確定再合併處理；實務上，大多數法官就單純案件還是會訂應執行刑，訂或不訂都不違法，由法官職權決定。

民眾黨前主席柯文哲。本報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。本報系資料照片

民眾黨 京華城案 柯文哲

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