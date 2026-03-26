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川習會預計5月14、15日舉行 川普：期待與習會面

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確定5月川習會 翁履中：伊朗戰爭「結局敘事」已定 川普不管盟友疑慮

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
川習會確定延後到5月14日至5月15日在北京舉行。（路透）
川習會確定延後到5月14日至5月15日在北京舉行。（路透）

川習會確定延後到5月14日至5月15日在北京舉行。旅美學者翁履中表示，這訊息就代表華府已經決定如何處理伊朗戰爭的「結局敘事」。翁履中說，川普只要認定伊朗已經被削弱到不足以立即構成重大威脅，就會告訴盟友：美國已經幫很多了，接下來你們自己看著辦；因為川普不在乎盟友是否仍有疑慮，川普在乎的是，自己是否能在最短時間內，把戰爭包裝成一場由美國主導的權力展示。

翁履中在臉書粉專貼文表示，請注意，他說的是結局「敘事」，不代表真正的戰爭結束。因為川普時代最鮮明的特色，就是戰爭什麼時候開始、什麼時候結束，不是由戰場現實決定，而是由白宮的政治需要來定義。只要川普認為美國已經達到足夠的表演效果、足夠的震懾作用、足夠的國內宣傳素材，川普就可以宣布「我們贏了」，然後抽身去處理下一個更重要的議題。

翁履中表示，這也是為什麼，5月中旬川習會日期一公布，外界立刻認定：伊朗這一局，對川普來說已經進入可以準備翻頁的階段。

翁履中說，外界也許還會爭論美國到底算不算贏，伊朗是否真的被打服，何姆茲海峽會不會再出現變數，中東代理人網絡是否還會繼續動盪，但這些問題未必會改變華府的政治定調。川普只要認定伊朗已經被削弱到不足以立即構成重大威脅，就會告訴盟友：美國已經幫很多了，接下來你們自己看著辦。這其實非常符合川普的世界觀：美國不是來替盟友無限買單的，美國只做能迅速展現力量、又能隨時抽身談交易的事。

翁履中表示，從這個角度看，川普政府對伊朗戰爭的思維相當清楚。川普政府不想被拖進另一場真正的中東泥淖，不想為何姆茲海峽的長期穩定承擔無止境成本，也不想讓伊朗問題繼續占據美國全球戰略的中心。換句話說，這場戰爭從一開始就不是為了建立新的中東秩序，而是為了展現美國的強大，只是沒想到伊朗比預期中更難纏！

翁履中說，川普不在乎外界如何定義勝利，也不太在乎盟友心中是否仍有疑慮，川普更在乎的是，自己是否能在最短時間內，把戰爭包裝成一場由美國主導、由美國決定開始，也由美國決定結束的權力展示。

翁履中表示，這樣的做法也有明顯代價。因為白宮可以宣布戰爭快結束，卻無法保證威脅真的結束。伊朗就算短期內接受現實，不代表它未來不會繼續透過代理人、能源威脅或區域騷擾方式，讓海灣地區持續不安。也就是說，美國表達的其實不是「伊朗已經不危險」，而是「伊朗已經不值得美國再耗下去」。這兩者有很大差別。前者是安全判斷，後者是戰略取捨。川普顯然選擇的是後者。

翁履中說，接下來更值得觀察的，是川普帶著「未盡全功」的狀態前往中國，究竟想跟習近平交換什麼來讓自己看起來夠有力？表面上是峰會重啟、貿易休戰延續，實際上恐怕也要對北京提出的條件做出妥協！

翁履中表示，宣布川習會的日期，美國透過行程安排明白告訴世界，伊朗戰爭，不論是否真正解決，已經準備結束！經歷了伊朗這一戰，更多人看見川普時代的美國，Whenever War, Whenever End，都不是由戰場決定，而是由白宮宣布。不過，川普現在要面對的風險是，美國的對手其實不一定會讓步！！

以色列 伊朗 美國

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