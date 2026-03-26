未回應鄭麗文、蕭旭岑說法 馬辦風波…藍委嘆親痛仇快

針對國民黨主席鄭麗文及副主席蕭旭岑對馬英九基金會鬧「家變」的說法，馬辦昨天沒有回應。但有國民黨立委直言，看在藍營選民眼中「親痛仇快」，也感到無奈。

面對馬英九、蕭旭岑間的風波，惡化成三方攻訐，有國民黨立委表示，馬英九基金會發生的「茶壺風暴」，看在藍營民眾眼中，真的是「親痛仇快」，不要說民進黨見縫插針，連藍營民眾都非常無奈，他跑地方基層，藍營選民都搖頭嘆息：「都什麼時候，怎麼還在內鬥？」連鄭麗文都跳下來參一腳，讓原本單純辦公室的宮鬥肥皂劇，上綱到黨內路線之爭。

也有藍營人士說，馬英九基金會處理模式猶如「馬王鬥爭」、「張顯耀案」的翻版，完全沒有從過去經驗學到教訓。

桃園市副市長蘇俊賓昨在臉書發文表示，自己與蕭旭岑相識超過廿年，他認識的蕭是「謹守分際、有所不為的人」，對於諸多捕風捉影的指控，他個人並不相信，呼籲未來讓證據說話。