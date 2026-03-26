公務員考績法修正 拚本會期送立院

銓敘部預告「公務人員考績法」修正草案，將工作考績分為「優秀」、「良好」及「未達良好」三等次，優秀與良好者可晉本俸一級，分別給一點三個月與一個月獎金。同時明定出「未達良好」六種樣態，留原俸級且有半年改善期。另刪除專案考績，改為「專案獎勵」，增為給二個月俸給，但不再晉級。

銓敘部日前預告「公務人員考績法」修正草案，正廣泛蒐集各界意見後送考試院審議，力拚本會期送立法院審議。

此次修正草案大幅修正，增訂機關將專案懲處紀錄納入工作考績等次考量因素；重行設計工作考績等次結構，將現行甲、乙、丙、丁四等次，修正為「優秀」、「良好」及「未達良好」三等次，同時增訂過渡期間考績等次條件對應的標準，由考試院會同行政院定之。

不過，公部門基層團體昨在立法院舉行聯合記者會指出，考績不該設比例或名額限制，將等第制更名為「優秀、良好、未達良好」僅是換湯不換藥，這種標準無法客觀反映真實工作情形，導致仍有「新人考績必不佳」或「看與長官交情論等第」的潛規則盛行。

基層團體並呼籲，改革不應只是高層官員的數字管理，要求考試院與行政院一個月內舉行基層團體座談會議，公開聽取第一線執行者的實務聲音。