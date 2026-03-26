馬辦風波…鄭麗文：國民黨要團結 不讓外界看笑話

馬英九基金會鬧「家變」，前總統馬英九前天直指有財政紀律的問題，他六親不認，將送司法調查。國民黨副主席蕭旭岑昨天出面回應表示，之所以產生誤解，最關鍵是馬前總統「都忘記了」，「我很心酸、很無奈」，馬前總統指控他背信，那是不可能的，「我什麼事情都跟他報告」。

國民黨主席鄭麗文昨在中常會聲援蕭旭岑，直指馬英九身邊多年的幕僚朋友，竟不惜傷害馬英九與國民黨，對蕭無情、不實的攻擊，國民黨一定會成為黨員最堅強後盾。她說，國民黨更要團結一致，不讓外界看笑話，更不能讓敵人有見縫插針的機會。

鄭麗文還表示，民進黨鋪天蓋地見縫插針、潑糞造謠已是日常，國民黨每天要面對這樣的壓力，黨內同志千萬不要變成別人利用的棋子，「不要做敵人手裡的那把刀」；國民黨不是一言堂，但不代表可以製造莫須有的罪名和黨內裂痕。

馬英九前天接受聯合報專訪時，指核心幕僚蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。

蕭旭岑前天深夜即在臉書發長文捍衛清白，昨天上午在國民黨中央黨部受訪時，一度哽咽向馬家人致歉，說很難過、很遺憾要走到今天這一步，即使這陣子許多對他個人不實的汙衊，他都忍受，因為不想傷害到馬英九；但如今已是退無可退，涉及清白，他必須出面把話講清楚。

蕭旭岑指出，從總統府到基金會工作，大家都知道馬英九的習慣，「我什麼事都跟他報告，我去幫民眾黨前主席柯文哲站台，也經過他同意」；但近年很多事情馬英九「忘了」，有心人士躲在背後，利用馬前總統的情況，對他、對國民黨和兩岸關係造成傷害。

蕭旭岑還提到，事發後，一位老長官致電透露，馬英九早上還在問「為什麼旭岑跟光慈離開了？」到下午就說「這兩人很可惡、要法辦」，他很心酸、很無奈。

對於馬英九指蕭、王常到大陸接觸很多台商，「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我」，蕭旭岑說，他們赴陸是青年交流，沒有台商，從出發到回來都有向馬報告，馬還囑咐他們和相關人士打招呼，「結果，長輩忘記了，懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？」

他感嘆，事發到現在，他試圖聯繫，希望去見馬英九說明，以這十六、七年來的互動，他認為馬至少會聽他解釋，結果馬完全不見他。

媒體詢問，馬英九失智疑雲是否為真？蕭旭岑說「很多事情他忘了」，其餘無法評論。

蕭旭岑也說，他很心疼馬英九，也要正告背後的有心人士到底是何居心？為何在他擔任副主席後才發動這些攻擊？他強調自己清白絕對禁得起檢驗，為了馬前總統，他願意委屈，但到這一刻，對黨、對中華民國的毀滅性的打擊，他不能再沉默，必須站出來，要為歷史、也為自己負責。