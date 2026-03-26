公務員今年調薪？人事長：努力中

去年經濟成長趨緩，加上新版財劃法、對等關稅影響，行政院拍板軍公教今年不調薪，朝野立委關注公務員加薪議題。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨明確指出，除明年度將啟動調薪審議，今年度也正努力向行政院爭取調薪機會，預計四月向院長卓榮泰報告。立委追問，今年是否仍有機會為公務人員加薪？蘇俊榮允諾「我們在努力當中」。

立法院司法及法制委員會昨天邀蘇俊榮業務報告並備詢，國民黨立委許宇甄表示，長期以來基本工資已累計上漲百分之四十點四二，但軍公教調薪僅四次、累計約百分之十四，幅度明顯偏低，經濟成長應全民共享，尤其公務人員更應受到合理待遇。

「這是我責無旁貸的責任，我最重要的任務就是這件事。」蘇俊榮說，他向來主張經濟成長應替公務員加薪，但去年四月因台美關稅等諸多不確定因素，才決定今年不調薪；他正與政院爭取今年度軍公教調薪機會，預計四月和卓揆報告。

民眾黨立委陳昭姿質詢，未來是否考慮檢討公務員薪點制度，使公務機關薪水跟上民間企業？蘇俊榮表示，六月底前公務員專業加給表將大幅調整，並將調整方案送至政院，完成程序後公告。

陳昭姿也憂心公務員缺額率偏高的問題，蘇俊榮指出，出生率低、市場景氣好，政府可提供的價錢跟民間仍有落差，將持續加強職場友善或簡化流程、導入ＡＩ，讓公務員盡量準時上下班。

民進黨立委莊瑞雄質詢，二○二七年公務員調薪評估何時展開？蘇俊榮指出，會再與主計總處、財政部溝通評估標準，明年調薪與否，「軍公教員工待遇審議委員會」預計六月前開會。

人事總處官員說，公務員專業加給與當年度調薪不同，人總每年都會定期檢討待遇調整，在六月的委員會統一討論，不一定只針對明年調薪，若當年度有檢討的案件，也會提到委員會討論，再簽給政院決定。