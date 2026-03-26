聽新聞
0:00 / 0:00

公務員今年調薪？人事長：努力中

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
人事行政總處人事長蘇俊榮蘇表示目前已在研擬公務員專業加給相關內容，6月底會有比較大幅度調整，並向行政院報告。記者林澔一／攝影
人事行政總處人事長蘇俊榮蘇表示目前已在研擬公務員專業加給相關內容，6月底會有比較大幅度調整，並向行政院報告。記者林澔一／攝影

去年經濟成長趨緩，加上新版財劃法、對等關稅影響，行政院拍板軍公教今年不調薪，朝野立委關注公務員加薪議題。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨明確指出，除明年度將啟動調薪審議，今年度也正努力向行政院爭取調薪機會，預計四月向院長卓榮泰報告。立委追問，今年是否仍有機會為公務人員加薪？蘇俊榮允諾「我們在努力當中」。

立法院司法及法制委員會昨天邀蘇俊榮業務報告並備詢，國民黨立委許宇甄表示，長期以來基本工資已累計上漲百分之四十點四二，但軍公教調薪僅四次、累計約百分之十四，幅度明顯偏低，經濟成長應全民共享，尤其公務人員更應受到合理待遇。

「這是我責無旁貸的責任，我最重要的任務就是這件事。」蘇俊榮說，他向來主張經濟成長應替公務員加薪，但去年四月因台美關稅等諸多不確定因素，才決定今年不調薪；他正與政院爭取今年度軍公教調薪機會，預計四月和卓揆報告。

民眾黨立委陳昭姿質詢，未來是否考慮檢討公務員薪點制度，使公務機關薪水跟上民間企業？蘇俊榮表示，六月底前公務員專業加給表將大幅調整，並將調整方案送至政院，完成程序後公告。

陳昭姿也憂心公務員缺額率偏高的問題，蘇俊榮指出，出生率低、市場景氣好，政府可提供的價錢跟民間仍有落差，將持續加強職場友善或簡化流程、導入ＡＩ，讓公務員盡量準時上下班。

民進黨立委莊瑞雄質詢，二○二七年公務員調薪評估何時展開？蘇俊榮指出，會再與主計總處、財政部溝通評估標準，明年調薪與否，「軍公教員工待遇審議委員會」預計六月前開會。

人事總處官員說，公務員專業加給與當年度調薪不同，人總每年都會定期檢討待遇調整，在六月的委員會統一討論，不一定只針對明年調薪，若當年度有檢討的案件，也會提到委員會討論，再簽給政院決定。

基本工資 卓榮泰 政院 行政院 公務員

延伸閱讀

公務員考績法草案出爐！考績分三等次、「未達良好」有六樣態

軍公教今年調薪有轉機 人事長：公務員專業加給也將大幅調整

爭取今年度公務員加薪！人事長：4月向卓揆報告

公務員育嬰留停補助請領比率增加 男性成長55.79%

相關新聞

馬辦風波…鄭麗文：國民黨要團結 不讓外界看笑話

馬英九基金會鬧「家變」，前總統馬英九前天直指有財政紀律的問題，他六親不認，將送司法調查。國民黨副主席蕭旭岑昨天出面回應表示，之所以產生誤解，最關鍵是馬前總統「都忘記了」，「我很心酸、很無奈」，馬前總統指控他背信，那是不可能的，「我什麼事情都跟他報告」。

公務員今年調薪？人事長：努力中

去年經濟成長趨緩，加上新版財劃法、對等關稅影響，行政院拍板軍公教今年不調薪，朝野立委關注公務員加薪議題。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨明確指出，除明年度將啟動調薪審議，今年度也正努力向行政院爭取調薪機會，預計四月向院長卓榮泰報告。立委追問，今年是否仍有機會為公務人員加薪？蘇俊榮允諾「我們在努力當中」。

公務員考績法修正 拚本會期送立院

銓敘部預告「公務人員考績法」修正草案，將工作考績分為「優秀」、「良好」及「未達良好」三等次，優秀與良好者可晉本俸一級，分別給一點三個月與一個月獎金。同時明定出「未達良好」六種樣態，留原俸級且有半年改善期。另刪除專案考績，改為「專案獎勵」，增為給二個月俸給，但不再晉級。

未回應鄭麗文、蕭旭岑說法 馬辦風波…藍委嘆親痛仇快

針對國民黨主席鄭麗文及副主席蕭旭岑對馬英九基金會鬧「家變」的說法，馬辦昨天沒有回應。但有國民黨立委直言，看在藍營選民眼中「親痛仇快」，也感到無奈。

卓榮泰：從嚴研議提升嬰幼兒食品管理 精進邊境查驗

行政院長卓榮泰今天表示，為下一代飲食安全把關，請衛福部從嚴研議提升嬰幼兒食品管理機制，包括食品輸入、生產、標示及後市場稽...

公務員考績法草案出爐！考績分三等次、「未達良好」有六樣態

銓敘部預告「公務人員考績法」修正草案，將工作考績分為「優秀」、「良好」及「未達良好」三等次，優秀與良好者可晉本俸一級，分別給一點三個月與一個月獎金。同時明定出「未達良好」的六種樣態，留原俸級且有半年改善期。另刪除專案考績，改為「專案獎勵」，增為給二個月俸給，但不再晉級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。