卓榮泰：從嚴研議提升嬰幼兒食品管理 精進邊境查驗

行政院長卓榮泰今天表示，為下一代飲食安全把關，請衛福部從嚴研議提升嬰幼兒食品管理機制，包括食品輸入、生產、標示及後市場稽查等各項環節，並持續精進進口嬰幼兒食品邊境查驗措施，建構完善嬰幼兒食品安全網。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院食品安全會報115年第1次會議」時指出，兒童節將至，今天會議聚焦下一代飲食健康議題。

卓榮泰表示，近期國內發生海苔重金屬超標及配方奶粉污染等事件，顯示部分業者可能藉標示不明確以規避較嚴格的檢驗標準。衛福部將研議嬰幼兒食品標示規定、強化宣導等措施，杜絕模糊空間，確保嬰幼兒食品符合較高規格的食安標準。

卓榮泰說，在學校營養師配置已達法定標準的基礎上，如何進一步發揮其專業功能，並深化與教師間的交流及協作關係，讓營養師角色不僅是單一午餐管理，而是延伸至整體校園飲食教育的推動，實質提升學童健康飲食素養，是當前重要推動方向。

卓榮泰聽取教育部「盤點各地方政府營養師配置情形，研議強化營養師與學校教師之間交流機制，協助教師實施飲食教育」報告後指出，請教育部評估將教師與營養師協作的共同備課及飲食教育，納入學校評鑑與績效指標的可行性，並同步強化中央輔導團功能，訂定具體量化目標，定期檢核執行成效，提升政策落實度。

卓榮泰說，請教育部持續深化食農教育與在地食材應用，透過資訊化整合「校園食材登錄平台」與飲食教育資源，協助營養師將省下的工時投入飲食教育、全校營養指導及個案營養照護；且考量少子化與區域差異，應明確規範及制定區域機制，整合中央廚房、營養師人力及教學資源，共同發展跨校支援及偏鄉優先補強模式，確保有效運用專業資源。

針對衛福部「強化嬰幼兒食品管理」報告，卓榮泰指出，請衛福部從整體管理面向出發，針對輸入、生產、標示及後市場稽查等各項環節，從嚴研議提升嬰幼兒食品管理機制，也應持續精進進口嬰幼兒食品的邊境查驗措施，並請農業部、環境部、衛福部共同加強源頭管理及市場端的品質檢測及標示查核，並強化農地與灌溉水源重金屬檢測。