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遭黃國昌質疑跳票…國土署規劃包租代管輪候制 至116年再辦1.8萬戶社宅

中央社／ 台北25日電

民眾黨新北市長參選人黃國昌質疑政府社宅政策跳票。內政部國土署今天表示，截至今年2月底，全國興辦社宅達12萬2757戶，且預計民國115年至116年度，發包興辦社宅戶數將再增加約1.8萬戶，目前也在規劃包租代管輪候制。

黃國昌今天舉行「打造新北居住正義」記者會表示，前總統蔡英文2016年提出的8年20萬戶社宅已跳票，總統賴清德就任至今，核定的社宅量是0戶。

國土署晚間透過新聞稿表示，中央始終透過租金補貼、直接興建、包租代管社會住宅，滿足民眾居住需求以及照顧弱勢族群與婚育家庭，更期許地方政府與中央齊心同步，達成照顧百萬戶租屋家庭目標。

國土署表示，全國社宅已陸續完工，統計至今年2月底，全國興辦社宅總計已達12萬2757戶。其中中央直接興辦7萬154戶，地方興辦5萬2603戶；以新北市為例，中央已興辦1萬3753戶，新北市政府則有9365戶，合計已為新北提供2萬3118戶社宅。

國土署說，為減輕地方政府興辦社宅的財政壓力，截至今年2月底，內政部已同意補助各地社宅經費共新台幣515.83億元，其中針對新北市政府就同意補助31.08億元。未來將持續透過都更、都市計畫容積獎勵、大眾運輸導向（TOD）及區段徵收策略，取得社宅用地及多元興辦社宅。

國土署指出，自賴總統上任以來，截至今年2月底，內政部已核發國家住宅及都市更新中心42處社宅指示興辦函，已完成發包決標34處，戶數約1萬1268戶，並已規劃選定適宜用地，預計115年至116年度，發包興辦社宅戶數將再增加約1.8萬戶，顯見社會住宅政策穩定前行。

國土署表示，依據住宅法，社宅服務供給包含「直接興建」與「包租代管」。尤其在人口密集、需求急迫的都會區，以直接興建社宅提供具規模且有公共設施的周邊服務；而包租代管社宅具備高度空間彈性，配合民眾求學工作需求，有效整合民間住宅物件，輪候制也在規劃中，未來將能更精確掌握居住需求，提高分配公平性。

居住正義 新北 社會住宅

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