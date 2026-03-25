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考績法修正草案出爐 優秀獎金1.3個月、良好1個月

中央社／ 台北25日電
銓敘部預告公務人員考績法修正草案，未來擬分優秀、良好及未達良好3等次，優秀與良好都可晉本俸1級，分別給1.3個月與1個月俸給。公務員示意圖。圖／AI生成
銓敘部預告公務人員考績法修正草案，未來擬分優秀、良好及未達良好3等次，優秀與良好都可晉本俸1級，分別給1.3個月與1個月俸給。公務員示意圖。圖／AI生成

銓敘部預告公務人員考績法修正草案，未來擬分優秀、良好及未達良好3等次，優秀與良好都可晉本俸1級，分別給1.3個月與1個月俸給；「未達良好」明訂6大情形，留原俸級且有半年改善期。另刪除專案考績，改為「專案獎勵」，增為給2個月俸給，但不再晉級。

公務員考績制度近期再度引發討論，尤其75%甲等上限與新人「輪流吃乙」現象遭基層公務員長期詬病，銓敘部23日預告公務人員考績法修正草案，將蒐集各界意見後送考試院審議，後續再送立法院審議。

修正草案指出，現行「考績」涵蓋年終考績、另予考績、專案考績等概念，易混淆，因此這次修法刪除「專案考績」，將考績明確區分為「工作考績」及「專案獎懲」兩大類別。「工作考績」是就工作表現給予年終綜合考評，「專案獎懲」是機關即時性給予個案獎勵或懲處。

草案規定，工作考績應以平時考核為依據，且考核就工作表現及服務態度評定，不再考量個人學識及才能；另原本考核細目由銓敘部訂定，草案改為由各機關訂定。

現行考績制度以80分、70分、60分區別甲乙丙丁4等次。修正草案刪除分數制，明定工作考績簡化為「優秀」、「良好」及「未達良好」3等次，且「良好」與「未達良好」都沒有比例限制。

針對考績定義，銓敘部指出，「優秀」以具備重大功績表現為前提，盼激勵公務員積極任事、追求卓越，非一般稱職表現所能達到；「良好」代表符合預期，實務上是絕大多數公務員可能考列的等次。

草案規定，被列「未達良好」有6大情形，包含辦理業務態度惡劣，嚴重損害機關聲譽；承辦業務重大違失；工作推諉、怠慢或未能按時完成應辦工作，情節重大；工作品質持續不佳等情節重大；曠職1天或累積達1天；請扣除俸（薪）給的事假超過30天。違反前4項者，應由主管面談並訂定下次通過考核的績效及態度表現，至於曠職與請假部分則應考列「未達良好」。

考績獎金部分，過去甲等可晉本俸1級、給1個月俸給，乙等晉本俸1級、給半個月俸給。修正草案規定，「優秀」晉本俸1級，給1.3個月俸給；「良好」晉本俸1級，給1個月俸給；「未達良好」留原俸級，經半年改善期仍未符期待，或3年內第2次考列未達良好者免職，且在改善期間不得升等、陞任或遷調主管職務。

即時處理的專案獎懲方面，原先「專案考績」可1次記2大功、晉本俸一級，並給1個月俸給。修正草案改為「專案獎勵」，獎勵方式擴增為3種，首先是一次記2大功，並增加為給2個月俸給，但不再晉級；即時性獎勵包含頒給獎金、獎品、給予公假等；模範事蹟獎勵可頒給獎狀、獎座、獎金、給予公假等。「專案懲處」方式則包含1次記2大過或累計達2大過免職、降敘1級、記過、申誡、書面警告等。

公務員 考績

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